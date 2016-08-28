南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她
2016/08/28 09:51
金秀賢、全智賢拍《來自星星的你》1集劇酬305萬，居韓星之冠。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國廣電總局最近因演員天價酬勞日漸失控，祭出限薪令，以求恢復製作費支出比例，來維持戲劇品質，而南韓早已在2008年就有過相關限制，當時規定電視劇一集劇酬不能超過1500萬韓元（約台幣46萬），但近年來韓劇海外版權收益大增，吸引外來資金挹注，製作費也大幅提高，限薪政策早已解禁，例今年《太陽的後裔》成本就高達4億台幣，「雙宋」劇酬1集皆為180萬元，16集加起來共5760萬，約占製作費14.4%。
台灣偶像劇收視保證是林依晨，劇酬也是No.1，90分鐘賺40萬。（翻攝自微博）據《蘋果日報》報導，前年風靡亞洲的韓劇《來自星星的你》全智賢、金秀賢2人每集各1億韓元（台幣305萬），居韓星之冠，日本是「日劇天王」木村拓哉最高，擔綱已是收視保證的《HERO》系列劇酬160萬台幣，但非常態，去年演出《家的記憶》時1集拿95萬，女星部分則是米倉涼子，主演的《派遣女醫》3季都交出20%以上的收視好成績，最近以1集160萬台幣接下第4季，而台灣一線演員中，林依晨是版權銷售保證，劇酬也是No.1，90分鐘40萬，隋棠婚前有20萬，男星部分則是金鐘視帝藍正龍的25萬居冠，邱澤和他不相上下。
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