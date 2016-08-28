限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她

2016/08/28 09:51

金秀賢、全智賢拍《來自星星的你》1集劇酬305萬，居韓星之冠。（翻攝自韓網）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國廣電總局最近因演員天價酬勞日漸失控，祭出限薪令，以求恢復製作費支出比例，來維持戲劇品質，而南韓早已在2008年就有過相關限制，當時規定電視劇一集劇酬不能超過1500萬韓元（約台幣46萬），但近年來韓劇海外版權收益大增，吸引外來資金挹注，製作費也大幅提高，限薪政策早已解禁，例今年《太陽的後裔》成本就高達4億台幣，「雙宋」劇酬1集皆為180萬元，16集加起來共5760萬，約占製作費14.4%。

台灣偶像劇收視保證是林依晨，劇酬也是No.1，90分鐘賺40萬。（翻攝自微博）據《蘋果日報》報導，前年風靡亞洲的韓劇《來自星星的你》全智賢、金秀賢2人每集各1億韓元（台幣305萬），居韓星之冠，日本是「日劇天王」木村拓哉最高，擔綱已是收視保證的《HERO》系列劇酬160萬台幣，但非常態，去年演出《家的記憶》時1集拿95萬，女星部分則是米倉涼子，主演的《派遣女醫》3季都交出20%以上的收視好成績，最近以1集160萬台幣接下第4季，而台灣一線演員中，林依晨是版權銷售保證，劇酬也是No.1，90分鐘40萬，隋棠婚前有20萬，男星部分則是金鐘視帝藍正龍的25萬居冠，邱澤和他不相上下。

金鐘視帝藍正龍居亞軍，1集酬勞25萬。（記者胡舜翔攝）

相關新聞

推薦新聞
霍建華周迅《如懿傳》搶7.2億 中國祭限薪令 霍建華周迅《如懿傳》搶7.2億 中國祭限薪令
2016/08/28 08:04
中國導演要求陪睡 劉樂妍再轟「這鍋你自己揹」 中國導演要求陪睡 劉樂妍再轟「這鍋你自己揹」
2016/08/28 08:04
搭車痛到難受 女主播也曾想坐博愛座 搭車痛到難受 女主播也曾想坐博愛座
2016/08/28 08:36
觸宗教禁忌挨轟 玖壹壹春風：比起酸民我更怕... 觸宗教禁忌挨轟 玖壹壹春風：比起酸民我更怕...
2016/08/28 08:42
永遠25巧遇洪荒之力 秒變搞怪星人 永遠25巧遇洪荒之力 秒變搞怪星人
2016/08/28 07:45
（影音）蔡健雅憶昔日低潮 Jolin正能量陪療癒 （影音）蔡健雅憶昔日低潮 Jolin正能量陪療癒
2016/08/28 07:25
見不到范爺好難過 李晨撒嬌「以後別同時拍戲」 見不到范爺好難過 李晨撒嬌「以後別同時拍戲」
2016/08/28 07:27
柯有倫媽急催婚 先有小孩沒關係啦 柯有倫媽急催婚 先有小孩沒關係啦
2016/08/28 08:08
原版哈利波特 有望回歸《被詛咒的孩子》電影？ 原版哈利波特 有望回歸《被詛咒的孩子》電影？
2016/08/28 08:07
劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
2016/08/28 06:00
南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她 南韓雙賢305萬奪最高薪 台灣NO.1是她
2016/08/28 09:51
超模卡拉為了女人 義氣脫光下半身 超模卡拉為了女人 義氣脫光下半身
2016/08/28 10:21
董事長樂團俄羅斯開唱 台灣女孩舉牌挺 董事長樂團俄羅斯開唱 台灣女孩舉牌挺
2016/08/28 07:30
黃明志發聲明 攬責護玖壹壹 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
2016/08/28 06:00
柯有倫誇像林青霞 湊對林予晞有希望 柯有倫誇像林青霞 湊對林予晞有希望
2016/08/28 06:00
米亞星世界：2016 8/28～9/3 米亞星世界：2016 8/28～9/3
2016/08/28 06:00
劉亦菲生日趴 有「憲」身撇分手 劉亦菲生日趴 有「憲」身撇分手
2016/08/28 06:00
張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡 張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡
2016/08/28 06:00
勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒 勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒
2016/08/28 06:00
周興哲曝短命戀 躺拍MV偷補眠 周興哲曝短命戀 躺拍MV偷補眠
2016/08/28 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.