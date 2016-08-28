霍建華周迅《如懿傳》搶7.2億 中國祭限薪令
2016/08/28 08:04
由霍建華、周迅主演的《如懿傳》據傳因片酬太高，遭廣電總局勒令減薪。（翻攝自新浪）〔娛樂頻道／綜合報導〕近日由周迅、霍建華主演的《如懿傳》開鏡，因是《後宮甄嬛傳》作者流瀲紫新作，據傳光版權費就高達8.1億人民幣（約合台幣40萬），周迅的演出酬勞為台幣4.6億，比起3年前的電視劇《紅高梁》1.4億台幣，漲價幅度不小，加上霍建華這次的3.6億劇酬，2人共搶錢7.2億台幣，金額令人咋舌，繼限韓令之後，中國廣電總局這次擬對演員天價片酬開刀整頓，祭「限薪令」。
《如懿傳》近日開鏡。（翻攝自微博）據《蘋果日報》報導，1名赴中國發展多年的不具名製片人表示，演員天價酬勞的癥結在於電視台和「購片人」，具備高鑑別力者才能看出好劇本及創作，但明星紅不紅很容易判斷，投資者不懂戲，只能捧著錢點名當紅演員，以為「人氣演員」就等於「收視率」，把錢投資在明星身上，不願在劇本或製作上砸錢，導致戲劇品質變差。
中國廣電總局意識到這個問題，因此開始有所動作，今年初已將孫儷主演的《芈月傳》從每集425萬劇酬，調降為250萬，但限制力道仍不足，據悉這次調整不只會整頓薪資，還會對「神劇」或「雷劇」進行更嚴格審查，解決過分強調收視、明星炫富等問題，還會限制綜藝及實境節目的播出。
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