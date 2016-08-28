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（影音）蔡健雅憶昔日低潮 Jolin正能量陪療癒

2016/08/28 07:25

蔡健雅演唱會落幕，開心慶功。（記者趙世勳攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕蔡健雅昨晚三度攻蛋，在唱完《墜落》時，和歌迷分享這首歌是在她低潮時所創造，還一度因為情緒激動差點落淚，整個人轉過身體遮掩。蔡健雅在慶功宴上表示，從《說到愛》（2011年發行）到《天使與魔鬼的對話》（2013年發行）2張專輯的時期，經歷父喪、健康因素困擾等事情，一度充滿負能量，非常不喜歡自己，該曲也是赤裸裸呈現她當時的心情，才會讓蔡健雅又回想到往日種種。後來蔡健雅靠著改變自己吸引到不少正能量的朋友，「Jolin就是差不多在那時候出現的，她也經歷自己的低潮，我們有聊過這些。」藉由彼此深聊以及做甜點，慢慢治癒了自己的心。

蔡健雅透露給自己演唱會打滿分。（記者趙世勳攝）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆蔡健雅昨在台上戳Jolin胸部，開玩笑說：「（胸部）是真的假的？」Jolin也作勢要戳回去，讓她嚇得護胸直喊：「這是假的。」可見兩人交情的確相當深厚度，蔡健雅受訪被問到此事，笑說：「她的確定是真的啦！我可以跟大家確定，我的就不用說了。」

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