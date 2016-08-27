憶楊南郡 鄭麗君：慚愧政府未予足夠重視

鄭麗君。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者楊明怡／台北報導〕古道學者楊南郡今（27）晨逝世，享壽85歲。文化部長鄭麗君下午在臉書發文，除提及上週日探視情形，也感嘆政府對其研究成果「沒有給予足夠的重視」，表示將建請行政院頒發褒揚令，表彰楊南郡在原住民文史研究、古道與步道修復重建領域的貢獻。

鄭麗君寫道，也許因為長年行走山林，楊南郡對生死已然看淡，唯獨掛念所熱愛的台灣山林與原住民文化。「一見面，就叮囑我要多關注魯凱族石板屋的保存情形。接著又拿出作品《浸水營古道：一條走過五百年的路》，依然有力地簽下名字，贈送給我，提醒著要更重視台灣的自然文化。」

她除了感謝楊南郡一生為台灣山林付出，也感到很慚愧，「政府過去無論對這片土地上的自然生態與歷史，或是對老師龐大的研究成果，都沒有給予足夠的重視。」

她說，「我答應老師，政府將會更重視台灣山林與原住民文化的研究與保存，讓老師的研究成果不會被遺忘，讓每個世代的台灣孩子都能更親近台灣山林與文化根基。」

請附鄭麗君粉絲專頁全文：https://www.facebook.com/profile.php?id=100000322672104