BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌

BIGBANG勝利近日被曝在夜店飲酒，跟熱舞辣妹貼身喇舌。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BIGBANG成員勝利，音樂表現有目共睹，私生活也多彩多姿，先前爆出在日本跟粉絲一夜情，還有「窒息式性愛」的特殊性癖，以及在台灣夜店跟大胸辣妹磨蹭，桃色風波不少，讓不少粉絲對他又愛又頭痛，但勝利似乎沒在怕，即使曾公開道歉表示以後會約束行為不再亂惹事，但私底下的他還是難以抵擋酒池肉林的魅力，近日又被爆在夜店飲酒喇舌熱舞女，精力充沛。

勝利3年前曾深陷一夜情醜聞，甚至被對方控喜歡「窒息式性愛」，會在過程中掐對方脖子。（翻攝自韓網）

據韓網報導，25日網路瘋傳勝利在夜店喝酒作樂的一段影片，影片中勝利被1名男人捏著下巴灌酒，而他也笑得開心，樂得配合，之後又和1名熱舞女子貼身搖擺，搖一搖就擁抱熱吻，忘情「喇舌」，自從之前日本約砲醜聞、在高鐵上拖鞋事件等脫序黑歷史後，不久又爆出醜聞，影片一流出立刻引起熱議，有粉絲直呼傷心、不願相信，但也有部分網友表示：「早已見怪不怪。」

勝利在夜店被1男子捏嘴灌酒，玩得很嗨。（翻攝自韓網）

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