韋禮安滑雪攻蛋視覺搶眼 變身唱跳歌手粉絲狂尖叫

韋禮安第4度攻蛋，開場就選唱嗨歌《愛我沒錯》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子韋禮安第4度攻蛋，昨起連兩天在小巨蛋舉辦「HI WE1 韋，您好」巡迴演唱會，兩場2萬張門票售罄，進帳台幣4680萬元，老婆大人也沒有缺席。

韋禮安開場透過影像化身滑雪選手，以滑雪之姿衝到主舞台掀起首波高潮。（記者胡舜翔攝）

韋禮安每次攻蛋都要求延伸舞台，團隊首創45度的斜長LED舞台讓他近距離寵粉，他笑說：「最大挑戰就是跟每一個你打招呼，不要漏任何一個，我最害怕的就是整場演唱會你們都只會看到我的屁股，這樣太便宜你們了。」

請繼續往下閱讀...

韋禮安化身唱跳歌手，苦練了半年的舞蹈。（記者胡舜翔攝）

開場韋禮安以節奏感強烈的嗨歌《愛我沒錯》揭開序幕，透過影像化身滑雪選手，突以滑雪之姿衝到主舞台，讓全場觀眾笑聲和尖叫聲不斷。

唱完《See You on Monday》韋禮安向粉絲打招呼，「大家好，很開心再次回到了小巨蛋，也第一次滑雪來和大家見面！」透露這次舞台很像數字「1」，代表著他和歌迷之間用音樂連成的一條道路。

蘇打綠的貝斯手馨儀再次擔任演唱會導演，而昨天5月30日也是「蘇打綠日」，正在休息的蘇打綠難得合體，團員都到了小巨蛋力挺導演馨儀，並支持好友韋禮安，還有五月天瑪莎、品冠、AKIRA等藝人到場朝聖。

韋禮安除了帶來《因為愛》、《好天氣》等抒情歌曲，這次攻蛋勤練舞功，在百忙之中抽空上舞蹈課長達半年，走到哪裡都掛念著舞步，演唱會前夕更密集排練，終於在舞台上展現苦練成果。

當《珍妮佛》前奏響起，歌迷期待已久的唱跳橋段正式展開，韋禮安帶領舞者大跳去年掀起復古舞步風潮的歌曲，接著以唱跳方式呈現《女孩》全新版本。

韋禮安隨後又換上深藍色V領訂製西裝，搭配閃亮亮的晶鑽裝飾，以成熟風格舞蹈演繹《為什麼你總是愛上不該愛的人》，還有兩首動感的英文創作《Typo》和《Get Outta My Head》，化身唱跳歌手讓歌迷驚喜不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法