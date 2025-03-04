（奧斯卡紅毯）黛咪摩兒完美女神 席琳娜華貴超閃 甜茶被虧像小金人

黛咪摩兒美出新高度，優雅又從容。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奧斯卡紅毯上眾星雲集，女明星爭奇鬥艷，62歲的黛咪摩兒身穿亞曼尼銀色水晶鑲鑽戰袍，大露性感事業線，優雅氣質又帶點從容感，堪稱完美。

席琳娜戈梅茲人逢喜事精神爽，禮服閃閃發光，連笑容都迷人。（美聯社）

剛被求婚甜滋滋的席琳娜戈梅茲同樣亮麗登場，她以復古華貴的俏麗短髮造型現身紅毯，粉色露肩禮服竟是由12位義大利工匠精心製作，上面縫著超過1.6萬顆玻璃珠以及水晶，難怪讓席琳娜戈梅茲閃閃動人。

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艾兒芬妮典雅如奧黛莉赫本，蕾絲禮服有望成為女孩子們的夢中婚紗。（路透）

「睡美人」艾兒芬妮仙氣十足，堪稱紅毯模範生的她再一次成為關注焦點。紀梵希的純白色蕾絲長裙腰間繫上黑色蝴蝶結，宛如走到現實的童話公主一般，外媒更預測這樣典雅復古的造型，將成為今年新娘們趨之若鶩的風格。

亞莉安娜垂墜紗裙造型獨特。（法新社）柔伊莎達娜穿上三層蛋糕裙，氣質又時尚。（法新社）

亞莉安娜、柔伊莎達娜的禮服造型獨特，小天后亞莉安娜穿上香檳色露肩禮服，下襬垂墜紗裙讓她宛如仙女般飄逸，只是她實在太瘦，前後骨頭紋路明顯，讓不少粉絲擔心。

至於女配角得主柔伊莎達娜則身穿Saint Laurent訂製禮服，胸前膚色網狀連接三層酒紅色的蛋糕裙非常別出心裁，再搭配超過手肘的「歌劇手套」，有著畫龍點睛的效果。

「甜茶」提摩西夏勒梅留起小鬍子，黃色套裝被虧像小金人。（路透）

「甜茶」提摩西夏勒梅紅毯妝造總是讓人驚艷，這次參加奧斯卡穿上鮮豔的鵝黃色西裝，宛如把自己打扮成小金人一般，連主持人康納歐布萊恩都笑虧：「你今晚騎腳踏車絕對不會被撞！」

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