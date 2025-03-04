晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（奧斯卡紅毯）黛咪摩兒完美女神 席琳娜華貴超閃 甜茶被虧像小金人

黛咪摩兒美出新高度，優雅又從容。（法新社）黛咪摩兒美出新高度，優雅又從容。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕奧斯卡紅毯上眾星雲集，女明星爭奇鬥艷，62歲的黛咪摩兒身穿亞曼尼銀色水晶鑲鑽戰袍，大露性感事業線，優雅氣質又帶點從容感，堪稱完美。

席琳娜戈梅茲人逢喜事精神爽，禮服閃閃發光，連笑容都迷人。（美聯社）席琳娜戈梅茲人逢喜事精神爽，禮服閃閃發光，連笑容都迷人。（美聯社）

剛被求婚甜滋滋的席琳娜戈梅茲同樣亮麗登場，她以復古華貴的俏麗短髮造型現身紅毯，粉色露肩禮服竟是由12位義大利工匠精心製作，上面縫著超過1.6萬顆玻璃珠以及水晶，難怪讓席琳娜戈梅茲閃閃動人。

艾兒芬妮典雅如奧黛莉赫本，蕾絲禮服有望成為女孩子們的夢中婚紗。（路透）艾兒芬妮典雅如奧黛莉赫本，蕾絲禮服有望成為女孩子們的夢中婚紗。（路透）

「睡美人」艾兒芬妮仙氣十足，堪稱紅毯模範生的她再一次成為關注焦點。紀梵希的純白色蕾絲長裙腰間繫上黑色蝴蝶結，宛如走到現實的童話公主一般，外媒更預測這樣典雅復古的造型，將成為今年新娘們趨之若鶩的風格。

亞莉安娜垂墜紗裙造型獨特。（法新社）亞莉安娜垂墜紗裙造型獨特。（法新社）柔伊莎達娜穿上三層蛋糕裙，氣質又時尚。（法新社）柔伊莎達娜穿上三層蛋糕裙，氣質又時尚。（法新社）

亞莉安娜、柔伊莎達娜的禮服造型獨特，小天后亞莉安娜穿上香檳色露肩禮服，下襬垂墜紗裙讓她宛如仙女般飄逸，只是她實在太瘦，前後骨頭紋路明顯，讓不少粉絲擔心。

至於女配角得主柔伊莎達娜則身穿Saint Laurent訂製禮服，胸前膚色網狀連接三層酒紅色的蛋糕裙非常別出心裁，再搭配超過手肘的「歌劇手套」，有著畫龍點睛的效果。

「甜茶」提摩西夏勒梅留起小鬍子，黃色套裝被虧像小金人。（路透）「甜茶」提摩西夏勒梅留起小鬍子，黃色套裝被虧像小金人。（路透）

「甜茶」提摩西夏勒梅紅毯妝造總是讓人驚艷，這次參加奧斯卡穿上鮮豔的鵝黃色西裝，宛如把自己打扮成小金人一般，連主持人康納歐布萊恩都笑虧：「你今晚騎腳踏車絕對不會被撞！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中