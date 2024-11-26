＜藝起挺台灣＞春風健志快閃東蛋應援 賈永婕慶幸101點光明燈

賈永婕在球場邊替台灣隊應援，慶幸自己有在台北101上點「光明燈」。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜、李紹綾、張釔泠／台北報導〕世界12強棒球賽前晚精采落幕，台灣最終擊敗強敵日本抱走冠軍獎盃，全台民眾舉國歡騰，不少藝人也熱血沸騰，現身場邊應援的賈永婕直接哭出來，春風更狂，參加金馬獎後隔天直接飛到東京巨蛋，在觀眾席直擊台灣隊寫下歷史的一幕。

春風參加完金馬獎隔天就現身東京巨蛋，用超狂行動力挺台灣隊。（翻攝自IG）

賈永婕在社群上曬出有「世界冠軍」燈樣的台北101，以及自己喜極而泣的模樣，「這個光明燈點得真好，從11月10日就一直點，就是挺台灣！」曾在《一日系列》體驗棒球的邰智源也發文表示已從一日球迷變成終身球迷，「台灣，沒有什麼辦不到的！」

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健志（左）帶著老婆快閃日本支持台灣隊。（翻攝自IG）

前一天才出席金馬獎的春風隔天就現身東京巨蛋，他分享當下畫面並感動直呼：「你們好棒！辛苦了！正港讓世界都看見！」超強的行動力讓好友高爾宣直呼瘋狂。而玖壹壹另一成員健志也帶著孕妻Mia現身東京巨蛋，Mia事後曬照分享這趟是不到12小時的決定，可見夫妻倆是臨時快閃日本。

吳婉君在家觀看12強冠軍賽。

（翻攝自IG）

熱愛看棒球比賽的吳婉君，前天拍完八點檔就立刻守在電視前替台灣隊加油，還準備去年味全龍總冠軍的彩帶，沒想到彩帶拋出去後，竟掉在寵物的水碗中，彩帶吸了水後褪色，導致桌面一片通紅，讓她很無奈。

黃鐙輝笑說台灣隊瞬間就雙殺讓他措手不及，所以沒拍到贏球畫面；寇世勳也發文：「世界冠軍真不簡單！」頑童的小春則有感而發說：「我愛棒球20幾年了，人生不能沒有棒球，你能不愛棒球嗎？人生不被看好的時候，越要照著自己的步調走！謝謝你們。」

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