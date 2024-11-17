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娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》江美琪重返歌壇獲力挺 感謝「最大後盾」老公

江美琪分享與老公、兒子的幸福合影。（萬力達提供）江美琪分享與老公、兒子的幸福合影。（萬力達提供）

記者陽昕翰／專訪

「小美」江美琪升格人母，寶貝兒子睦睦也為她的新專輯獻聲，是否考慮再拚二寶？她大方回應：「先把兒子照顧好比較重要，我年紀也大了，就順其自然吧！」

暌違6年，小美終於推出新專輯《圓的？圓的！》，在籌備期間碰到疫情，讓她很有感悟，其中最不捨的莫過於為了到外地工作，與老公林振益、小孩分離長達8個月。

小美透露，本來錄影只要待3個月，無奈疫情需要隔離，她為了節省時間決定暫時不回台灣，慶幸音樂人老公能夠體諒，是她最大的後盾。

小美感激的說：「我先生說如果唱歌會讓我找到成就感，他就會支持我，他也是做音樂的，相信他很可以理解我的想法！」當時跟兒子只能靠視訊聯繫感情，至今想起來仍是非常不捨。

而多年未在台灣開唱，小美宣布明年1月4日要在Legacy TERA舉辦「傷心唱出來就沒事了」演唱會，他內舉不避親，力邀老公擔任音樂總監，屆時也會有驚喜嘉賓助陣。

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