金曲3歌手齊聚 聲演《海洋奇緣2》

動畫《海洋奇緣2》中文版找來Matzka、Makav真愛（圖）、以及阿爆3位金曲得主獻聲。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／台北報導〕迪士尼《海洋奇緣2》昨宣布中文版找來Makav真愛、Matzka，以及阿爆3位金曲歌手，為主角群海洋公主「莫娜」、半神人「毛伊」、及全新大反派「瑪丹姬」獻聲，2度獻聲的Matzka接到邀約二話不說就答應，直說：「再次見到毛伊，有種和老朋友重聚的熟悉感。」

動畫《海洋奇緣2》中文版找來Matzka（圖）、真愛、以及阿爆3位金曲得主獻聲。（迪士尼提供）

年僅21歲的Makav真愛首次挑戰迪士尼動畫配音坦言「非常緊張！」但直呼獲得迪士尼青睞「簡直是每個女孩的夢想成真」。同樣首度配音的阿爆當年曾和Matzka一起登上網路節目為《海洋奇緣》宣傳，如今不僅合體獻聲，還為初登場的邪魅反派配音。

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動畫《海洋奇緣2》中文版找來Matzka、真愛、以及阿爆（圖）3位金曲得主獻聲。（迪士尼提供）

阿爆表示：「瑪丹姬的個性、樣貌都跟我非常相似，雖然我不是壞人（笑），但你們看了電影後就會理解雖然她是反派，但非常有魅力，絕對會是迪士尼動畫的另一個代表性女反派！」Matzka則對於和兩位好友一起配音直呼「非常好玩！」《海洋奇緣2》將於11月28日中、英文版同步在台上映。

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