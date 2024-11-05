《寶島神很大》揪媽祖登玉山 連擲9聖杯指定阿白背轎

草爺（左起）、曾甜、余凱揚分別扮順風耳、媽祖及千里眼亮相，阿白（右二）則背著台中梧棲浩天宮媽祖進場。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《寶島神很大》昨舉辦10週年記者會，主持群曾甜扮媽祖、草爺與余凱揚扮順風耳與千里眼華麗現身；阿白則背著台中梧棲浩天宮媽祖進場共襄盛舉，現場一片歡騰。

節目10週年特別企劃揪神明登玉山，柯大堡透露製作人請示媽祖後，連擲9聖杯指定阿白背轎，阿白為扛12公斤神轎提前做了負重訓練，過程吃了不少苦。而柯大堡將舉辦個人演唱會「甲辰年最大科」，他透露募資100萬後仍超支，沒想到募資滿一個月時剛好湊齊130萬，沒賺沒賠讓他直呼很神奇。

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草爺說加入《寶島神很大》團隊全靠緣分，笑稱在主持群中是顏質擔當，慘遭眾人吐槽；元老主持人香蕉開玩笑說現在人多，回到節目就像參加教召，不禁憶起剛錄節目一個月要出23天外景，工作行程滿到媽媽都以為他去當兵了。

而曾甜去年6月公開罹患「重症肌無力」，昨透露每半年要花9萬進行標靶治療，目前仍領重大傷病卡，還向夥伴們喊話：「請大家好好珍惜有我的時候。」她坦言發病時曾怨懟上天，後來靠著轉念對抗病魔。

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