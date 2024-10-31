《誰才是萬聖節cosplay女王》 女神卡卡血眼魔瞳吐黑血 潘若迪扮席琳狄翁神還原

女神卡卡推出新歌《DISEASE》，在MV扮演多重角色。（環球音樂提供）

〔記者許世穎、林欣穎／綜合報導〕流行天后女神卡卡回歸流行樂風，推出第7張專輯首波主打《DISEASE》MV，一人分飾多重自我，演出面對心魔的過程，包含搭配長尖指甲和血紅雙眼，身穿全黑皮革的暗黑角色，以及翻白眼、流鼻血且披頭散髮，身穿白色連身裙裝的發狂角色等，劇情中出現被自己的雙腳鎖喉、被車子追捕、糾纏扭打和吐黑血等驚悚場面，呈現出內心的黑暗與掙扎。

她在社群分享道，「無論問題多麼可怕，答案都在我內心深處，它們造就了我成為現在的我，是重要且無法擺脫的部分。我透過不斷前進來拯救自己，我是完整的、強大的自己，我準備好迎接挑戰了。」最後應景寫道「萬聖節快樂！」

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潘若迪萬聖節變身席琳狄翁，扮相幾可亂真。（莫莉團隊提供）

潘若迪近年cosplay玩出名堂，扮演過「怪醫黑傑克」、「埃及豔后」、「索隆」等角色，每次扮妝都會引起熱烈討論，此次他應時尚KOL莫莉的萬聖節變裝邀請，扮成國際歌手席琳狄翁，自豪有全面升級成「2.0版本」，還花2週揣摩、練習席琳狄翁的神情與說話表情，拍片當天光是造型髮妝就花了2個小時。

他也盛讚莫莉辦活動準備充分，從服裝、背景到妝造全都超級還原：「不得了，光是假髮就要5萬多元，特別訂製的衣服、配件，加一加也要10幾萬。」儘管不是第一次變身席琳狄翁，他也不覺厭煩，還調侃自己又多一個「席琳」的英文名字，有時在外還會碰見熱情民眾喊他「席琳」。

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