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周杰倫媽媽遭冒名賣票 天王怒打假︰太扯了

周杰倫親自打假網路詐騙。（翻攝自IG）周杰倫親自打假網路詐騙。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「周董」周杰倫相隔7年要在台灣開唱，12月5日起在大巨蛋連唱4天，門票23日就要開賣，網上早有黃牛漫天喊價兜售門票，更有人假冒周董母親葉惠美的身分賣票，讓天王傻眼回應：「假冒我就算了，假冒我媽太扯了！」

「嘉年華」世界巡演將在台北登場，周董成為首位在大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，因應這次全新的場地，演唱會團隊不斷進行場勘與開會，舞台硬體全面升級，演唱會也會推出台北限定的周邊商品。

孝順的周杰倫曾以母親（左）之名《葉惠美》當成專輯名稱。（杰威爾提供）孝順的周杰倫曾以母親（左）之名《葉惠美》當成專輯名稱。（杰威爾提供）

周董宣布大巨蛋開唱後，網上就有不肖黃牛開始兜售來路不明的票券，其中台幣6880元的票價被喊破超過台幣62000元，讓人傻眼；還有粉絲擔心搶不到票，在臉書發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，雖然只是博君一笑，仍有超過3萬名網友表示對活動很有興趣。

隨著門票開賣倒數，有不肖業者把腦筋動到周董母親身上，以葉惠美的英文名字成立臉書帳號，還PO出與周董合影，內容寫到「我兒子的演出即將來臨，如果您需要門票，請與我聯絡」、「我叫葉惠美，是亞洲著名歌星周杰倫的媽媽，兒子最近有點忙於演唱會，所以我來幫他聯繫粉絲，你買票了嗎？」

對於網上的不實消息，周董昨天親自在IG發聲，認為連媽媽都被假冒真的「太扯了」，提醒歌迷千萬不要被騙。

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