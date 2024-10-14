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樂童沾諾貝爾得主韓江的光 5年前單曲人氣翻漲

樂童音樂家在5年前發行的單曲因韓江（小圖）推薦再獲人氣。（翻攝自X、歐新社）樂童音樂家在5年前發行的單曲因韓江（小圖）推薦再獲人氣。（翻攝自X、歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國作家韓江勇奪諾貝爾文學獎，文學風吹進韓國音樂圈；韓媒報導，韓江曾提到的雙人組合「樂童音樂家」的單曲人氣翻漲，於音樂平台榜單排名上升，另外包括「BTS」RM、演員徐玄振原來也是韓江的小粉絲。

韓江作品揭露歷史傷痕，傳達人類生死觀獲文學界青睞，她3年前在YouTube分享在撰寫《永不告別》初稿時，聽到樂童音樂家的《我怎麼會愛離別呢，那全是因為愛你》，聽到最後一句忍不住落淚。

《我》曲早在2019年發行，本月10日在韓國知名音樂串流平台Melon重回第34名，至昨天又爬升了12個名次；韓江當時提到歌詞「直到海枯石爛，我都會站在原地」突然腦海浮現畫面，大讚歌曲很有故事感。

此外，RM曾在直播分享讀完韓江小說《少年來了》的心得也在韓網傳開，RM表示在飛往歐洲的飛機上讀了小說欲罷不能，徐玄振則分享韓江的《永不告別》敏感細膩，讀完彷彿心如刀割。

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