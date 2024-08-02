李翊君澄清烏龍婚變 結婚30年從不查勤檢場

李翊君與老公檢場感情穩定。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李翊君前陣子受訪稱跟老公檢場變成室友，被親友誤以為真的婚變，昨天露面宣傳無奈喊「不要害我」，再次澄清「我覺得夫妻長久相處以來，就是像親人一樣，都是最知己的朋友」，結婚超過30年的她從不查勤，也不知道老公的手機密碼。

李翊君笑說，「我從來不管我老公，也不打給他問他幾點回家，這就是信任」，若檢場不回家需要報備嗎？她自信回應：「不會不回來，因為他沒地方可以睡。」

請繼續往下閱讀...

對於烏龍婚變的傳聞，李翊君透露老公沒反應，女兒香奈兒被朋友關心後忍不住問她：「你們怎麼了？」甚至身旁也有朋友追問：「還好嗎？前幾天才看到你們在一起。」讓她哭笑不得。

提到與檢場結縭超過30年，李翊君說彼此都給很大的空間，「每個人都需要呼吸，信任是最重要的事，不信的話也沒辦法，痛苦的是自己。」

李翊君今年舉辦小型巡演，「蘇三@女神龍 」安可場9月21日在台中Legacy登場、10月5日則在高雄LIVE WAREHOUSE舉行，她終於鬆口明年計畫舉辦大型個唱，目標鎖定小巨蛋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法