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娛樂 最新消息

挑動兩岸政治敏感神經 零日攻擊前導片引熱議

《零日攻擊》為知名廣告導演羅景壬（右）首部戲劇作品，邀來日劇男神高橋一生（左）演出。（零日文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕日劇男神高橋一生、港星杜汶澤、台灣演技派演員連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳妤、柯一正、陳文彬、游安順等人演出史詩台劇《零日攻擊ZERO DAY》，由於劇情挑動兩岸政治敏感神經，前導預告片日前曝光後，引起諸多討論。

製作人鄭心媚表示：「來自各方的意見我都看到了，謝謝大家的討論，代表我們真的有引起台灣社會的共鳴！不管是好的還是壞的評價，我們都接受，讓社會討論並關注，就是我們的初心之一。」

《零日攻擊ZERO DAY》不僅吸引起台灣人關注，就連多家知名外國媒體也注意到這部以台海戰事為主題的台劇。美國之音在報導中指出，該片預告台海戰事，刻畫戰前亂象警醒台灣人；彭博社則認為這是一部罕見的連續劇，直球對決式的點出中國入侵台灣後可能會發生的狀況，預告片激發了台灣民眾對襲擊威脅的緊迫感；鄭心媚說：「許多駐台外媒大多以為台灣人對戰爭無感，但其實我們只是壓抑與隱藏。」

前導預告片深度刻畫中國步步進逼威脅台灣的種種狀況，警醒之餘也有人指出「根本是末世預言！」製作人鄭心媚強調：「我們不是『預言』戰爭來臨，只是『寓言』可能發生的狀況，希望提醒大家對紅色滲透的警覺，進而阻止真正的戰爭發生。」

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