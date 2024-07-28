肯爺攜手Ty Dolla $ign巡演 8／25桃園開唱

Ye（左）確定將與嘻哈大咖Ty Dolla $ign一同來台開唱。（聚善美文創娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被粉絲暱稱為「肯爺」的美國饒舌天王Ye、外界熟知的肯伊威斯特，日前傳出將攜手嘻哈大咖Ty Dolla $ign一起來台灣舉辦「Vultures Listening Experience」，官方昨正式公開場地及開賣時間，兩人確定將於8月25日在桃園體育場開唱，讓粉絲親身感受沉浸音樂體驗。

「肯爺」Ye下月訪台，長女與現任妻子將同行。（達志影像）

肯爺與Ty Dolla $ign合組團體發布新作，展開話題性十足的「Vultures Listening Experience」巡演，光從名稱就可看出有別於傳統演唱會的形式與企圖心。難得受訪的他日前提到兩人在舊金山的現場演出，開心表示：「我們一打開煙霧與燈光，我心想『哇～這煙霧本身就是一個開場表演！』我們所呈現的光影效果、就是一個能帶領群眾進入截然不同體驗的開場表演。」

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「Vultures Listening Experience」門票預計8月1日中午12點於KKTIX開賣，此次肯爺首度來台演出，將帶太太與大女兒同行，抵台時間將於近日公布，敬請粉絲密切留意，主辦單位也號召肯爺的粉絲在他們一行人抵台時迎接，讓肯爺感受台灣的熱情。

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