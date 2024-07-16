曾沛慈變身夜店咖 游安順驚悚臭豆腐

曾沛慈從鄰家姊姊形象轉為夜店咖。

（CATCHPLAY+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈以往總帶給觀眾鄰家姊姊形象，此次在CATCHPLAY+短影音《都市懼集》以「夜店咖」的角色和「黑化」演技驚豔粉絲，她表示追完劇後，深刻體會到人性的黑暗面，「人在不同階段都有可能變成某一集裡面某個人的心態。」

游安順在《都市懼集》飾演臭豆腐攤老闆。（CATCHPLAY+提供）

然而對曾沛慈來說，最大的挑戰莫過於要穿短裙，她自招平常連短褲都很少穿，不太習慣把腿露出來，笑說：「那時拍攝就一直想把短裙往下拉，再加上這次演的角色是我從來不會做的事，雖然篇幅短短的，但難度真的很高。」

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另外，游安順在單元《夜生活》中飾演生意絡繹不絕的臭豆腐攤老闆，沒想到令人上癮的味道竟藏有隱情，追完劇的觀眾，只要回想起游安順角色所說的：「口味還喜歡嗎？醬汁不一樣喔？」著實令人反胃。

游安順認為這樣驚悚的故事背後，其實可以有各種解讀，「我認為臭豆腐本身很濃郁的味道，是因為有些東西在裡面發酵，就如同劇情裡面那樣的情感，也許是愛情的發酵，也許是緬懷過去的發酵，這種有點奇異和驚悚的感受，我覺得滿有趣的。」

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