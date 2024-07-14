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娛樂 最新消息

K-POP女力炸台 華莎性感爆表 Red Velvet首訪港都獻新曲

Red Velvet出道10週年，和南台灣歌迷一起慶祝同樂。（JULIUS / TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕流盛會《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》昨晚在高雄巨蛋熱鬧登場，集結夯團Red Velvet、華莎、宣美等共5組K-POP女神輪番登場，為歌迷帶來難忘夜晚。其中Red Velvet首次造訪港都，被南台灣熱情粉絲應援感染，直呼每個瞬間都好幸福。

Red Velvet迎接出道10週年，將新曲《COSMIC》演出首獻高雄歌迷，台灣ReVeluv（粉絲名）更主動在第三首歌《Queendom》結束時，全場同步舉起應援手幅，秀出「我們的十週年」字樣，感動眾成員。

華莎舞台上氣場全開，揚言演出結束後要吃遍高雄美食。（JULIUS / TOBESOFT提供）

「性感女王」華莎氣場全開，她昨才帶來第一首《I Love My Body》，粉絲高分貝歡呼聲直衝高雄巨蛋天花板。

華莎表示此趟吃到好吃的奶油麵包，但怕長肉穿衣造型不好看，因此沒好好吃飯，隨後放話演出結束後，要吃遍高雄美食，最後透露下半年願望是早日推出新歌，甜喊再等一下下就好。

宣美（中）將新單曲《Balloon in Love》獻給台灣歌迷。（JULIUS / TOBESOFT提供）

Wonder Girls成員宣美6月發行新單曲《Balloon in Love》，昨首次將該曲演出獻給南台灣歌迷，外表甜美的她，跪在地上釋放性感魅力，又喊「高雄，我愛你們」，看得出為了舞台豁出去。

有「夏日女王」封號的權恩妃近來以新單曲回歸，還學起投影幕上照片，變身「五種兔子」萌翻眾人；她化身韓文小老師，教現場粉絲「美麗」的韓語，嘴甜讚台下的歌迷都很美麗。

此外，3月出道的限定女團UNIS擔任開場嘉賓，翻唱前輩Wonder Girls、MAMAMOO等女團歌曲，令粉絲熱血沸騰；昨演唱會將於9月由韓國KBS WORLD全程轉播。

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