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娛樂 最新消息

《鬼店》女主角病逝 美麗的雪莉自由翱翔了

雪莉杜瓦（右）在《鬼店》展現精湛演出，被傑克尼柯遜飾演的丈夫追殺，拍戲拍到身心俱疲。（資料照）

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖片《鬼店》女主角雪莉杜瓦7日剛度過75歲生日，不料昨傳出她於11日在德州逝世，她的丈夫丹吉爾洛伊悲痛證實消息，並透露她因糖尿病併發症在睡夢中離世，感性表示：「她最近受了太多苦，現在她自由了，自由翱翔吧，美麗的雪莉。」

雪莉杜瓦曾被傳因精神出狀況淡出，但她否認傳聞，表示很珍惜和家人在一起的時光。（美聯社）

雪莉曾和名導勞勃阿特曼合作《納許維爾》、《三女性》等片，更以後者獲得坎城影展影后，導演史丹利庫柏力克看了該片後非常欣賞雪莉，找她合作《鬼店》，之後卻傳出她在片場遭庫柏力克精神虐待等傳聞，還誇張到傳成她演出該片後精神崩潰退出演藝圈。

事實上雪莉演出《鬼店》後並未淡出，更一路演戲到2002年才選擇退隱， 去年她回歸影壇受訪時透露並非因為精神因素，而是從90年代開始片酬減少，加上哥哥被診斷出癌症，才決定搬回德州。回憶起和庫柏力克的合作經驗，她直呼不會想和任何事物交換，雖耗費身心，但自己學到很多。

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