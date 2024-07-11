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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉林美秀無緣當媽 感恩老天疼惜

林美秀跨足歌壇，正式發行首張專輯。（記者陳逸寬攝）

記者陽昕翰／專訪

林美秀與小14歲的攝影師張熙明結婚10年，沒能當媽成了她心中缺憾，當年努力拚做試管，每天臥床也沒能留住孩子，「當然很難過，可是至少努力過了，他（指寶寶）還有在我肚子裡面游來游去一下子。」今年她發現自己罹患血友病，覺得是老天保佑，當年若生產也許得冒更大風險。

林美秀婚後堅持拚生子，主要就是想幫老公添個伴，「我比較擔心的是，萬一有一天我先走了，那我老公以後一個人怎麼辦？」可惜高齡當媽不容易，她努力嘗試了兩年，過程過非常辛苦，為了懷孕每天跑醫院、打針成為家常便飯，身體更是不舒服。

林美秀最後挑戰試管，「我剛植入（胚胎）的時候，先生工作很忙，我每天都要臥床，一個人在家裡待著也是想東想西。」

最終寶寶沒有留住，她看了醫生給的超音波照片在心底輕聲說：「趕快去投胎，做別人的小孩。」拚完最後一次，老公更心疼她太辛苦，苦勸她別再想了。

林美秀今年為了發片忙翻，身體不適住院，竟發現罹患血友病，她說道：「我想到或許是這個關係，小孩子當初才沒留住，或許老天爺在疼我、提醒我，認為跟寶寶沒有緣份就不該強求。」張熙明陪著林美秀做了多項檢查，看到老婆住院每天痛到哀哀叫，內心更是心疼。

林美秀透露，至少有發現身體不舒服的原因，現在都要定時追蹤，手指也因為水腫戴不下婚戒，讓她很無奈，只能跟另一半撒嬌，「我常常提醒老公說戒指太小囉！婚戒現在都戴不下。」暗示老公可以考慮買新的。

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