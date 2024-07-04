瑞莎淚揭俄烏戰況嚴重 奶奶躲防空洞憂難再見

瑞莎談到烏克蘭的家人狀況，瞬間淚崩。

（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎昨出席第二屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，她心繫家鄉烏克蘭，一被問到俄烏戰爭開打2年多，在烏克蘭的家人狀況時，她難忍激動情緒，瞬間淚崩，哽咽提到80幾歲奶奶行動不便，卻因砲火隆隆，整日躲地下室的防空洞，而50多歲的叔叔2個月前自願參軍，目前沒有音訊，讓她和在台的父母無時無刻不憂心。

瑞莎（中）培育台灣體操選手多年，因資源不多，培訓名單受限。（記者胡舜翔攝）

她奶奶年事已高，不方便獨自搭機來台，但到鄰國波蘭、匈牙利見面，卡在申請簽證不方便作罷，她憂心忡忡表示：「奶奶每天都會打很多次電話給我們，很怕再也看不到我們，我們希望9月可以到烏克蘭找她，希望能在奶奶還沒離世前，可以再看到她。」

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她坦言家人在家一天只會談論5分鐘戰爭相關話題，無奈說：「不能多講，會影響心情。」並提到弟弟和她的許多朋友因為戰爭，「都沒有手、沒有腳、沒有老公了，現在戰況越來越嚴重，更多人因此受傷，人們沒有腳反而成了很正常的事。」一席話道盡了戰爭的殘酷。

此外，她投入台灣體操選手培育多年，因資源有限，只能靠過往比賽排名累積，才能進入培訓名單，連她7歲的大女兒Nika都沒有符合資格，接著她笑說：「2歲多的小女兒Mila也有體操夢，天天纏著我問什麼時候可以學體操，但要等到她3歲才能啊！」

是否認為小女兒有體操的天份？瑞莎語重心長回：「努力會打敗天份，再怎麼有天份，若不努力，努力的人總會打敗你！」

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