民眾黨爆退黨潮 苦苓揭主因「老黨員看不慣小圈圈弄權弄錢」

民眾黨創黨主席柯文哲（中）。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨近期爆發退黨潮風波，創黨主席柯文哲23日表示，有看到黨主席黃國昌發文致歉，但他也想過，換自己來做也不會做得更好，直言制度還是要建立，雖然過程當中會有一些風波，現階段有制度還是照制度。

今（24）日中午，作家苦苓在臉書發文以「民眾黨為何出現退黨潮？」為題，點出4點主因如下：

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一、本來就是沒有中心思想的小政客，原本想搭便車沒搭上的，自然就不玩了！

二、黨裡面混得不好的，始終得不到網紅主席「關愛」的目光，只好自動下堂求去！

三、明明有些實力的、民調好像也領先，卻被莫名「做」掉了，當然嚥不下這口氣！

四、早就看不慣小圈圈弄權弄錢，忍無可忍的老黨員，終於下定決心——切了！

苦苓表示，不用擔心民眾黨這樣就會沒人，聽說他們還一次開除過8千個黨員（因為黨員號稱1.6萬，卻只有4人多人能來開黨員大會，只好自己忍痛砍掉一半），現在少掉這幾個算什麼？苦苓認為，只要阿北的「神主牌」還在，民眾黨必定永垂不朽。

民眾黨近期接連爆發地方基層出走潮，黨主席黃國昌22日發文致歉，白營地方人士受訪感到憂心，認為黃國昌主政下，黨中央與參選人之間的溝通機制仍有待強化，唯有即時澄清與溝通，才能穩定支持者情緒。

據了解，民眾黨近日因不滿黨內霸凌文化、初選結果，紛紛退黨，去年11月前發言人李有宜打響第一槍，隨即創黨元老朱蕙蓉、台中市議員參選人陳諭韋、新竹里長蔡志堅、雲林縣黨部前主委林淑芬及林靖冠、南投縣議員簡千翔退黨，「美女博士」曾姸潔、新北市黨部汐止區主任黃守仕、前發言人楊寶楨、桃園龜山區前主任高華宏也跟進。

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