自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬英九拍片駁失智！陳沂：病痛前的政治口水很殘忍

〔記者邱奕欽／台北報導〕前總統馬英九昨與金溥聰及律師拍片，親自駁斥外界流傳的失智傳聞，更對妻子周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明，感到錯愕與遺憾。對此，網紅陳沂今（23日）凌晨發聲，直言「在病痛之前，請不要再有那些政治口水，很殘忍。」

馬英九昨日親自拍片澄清失智傳聞，強調自己並未失智，並針對周美青與馬以南共同發出的聲明表達不滿與遺憾。外界先前傳出，馬英九出現失智跡象，其家人也已向法院聲請輔助宣告，消息曝光後引發外界高度關注與討論。

馬英九（左）親自拍片駁斥失智傳聞後，陳沂（右）呼籲外界停止政治口水。（本報組合資料照）馬英九（左）親自拍片駁斥失智傳聞後，陳沂（右）呼籲外界停止政治口水。（本報組合資料照）

對此，陳沂有感而發，表示無論馬英九實際狀況如何，都希望他能真正退休、安享餘年，「如果真的是失智，那實在是非常讓人難受的事，無論是他自己，或是他的家人都太辛苦了。」她也感性談到，人生最美好的事情就是記憶，「你會記得那感動的瞬間、記得那心碎的時刻、記得某年夏天海邊徐徐微風，空氣中還有海水鹹鹹的味道。」

最後，陳沂更心疼喊話：「在病痛之前，請不要再有那些政治口水，很殘忍。」她認為，一個退休的總統值得好好度過餘生，而「當我們都遺忘了，就彷彿沒有來過這邊一樣。」貼文曝光後，再度掀起高齡政治人物健康與家庭照護議題的關注。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中