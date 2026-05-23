馬英九拍片駁失智！陳沂：病痛前的政治口水很殘忍

〔記者邱奕欽／台北報導〕前總統馬英九昨與金溥聰及律師拍片，親自駁斥外界流傳的失智傳聞，更對妻子周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明，感到錯愕與遺憾。對此，網紅陳沂今（23日）凌晨發聲，直言「在病痛之前，請不要再有那些政治口水，很殘忍。」

馬英九昨日親自拍片澄清失智傳聞，強調自己並未失智，並針對周美青與馬以南共同發出的聲明表達不滿與遺憾。外界先前傳出，馬英九出現失智跡象，其家人也已向法院聲請輔助宣告，消息曝光後引發外界高度關注與討論。

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馬英九（左）親自拍片駁斥失智傳聞後，陳沂（右）呼籲外界停止政治口水。（本報組合資料照）

對此，陳沂有感而發，表示無論馬英九實際狀況如何，都希望他能真正退休、安享餘年，「如果真的是失智，那實在是非常讓人難受的事，無論是他自己，或是他的家人都太辛苦了。」她也感性談到，人生最美好的事情就是記憶，「你會記得那感動的瞬間、記得那心碎的時刻、記得某年夏天海邊徐徐微風，空氣中還有海水鹹鹹的味道。」

最後，陳沂更心疼喊話：「在病痛之前，請不要再有那些政治口水，很殘忍。」她認為，一個退休的總統值得好好度過餘生，而「當我們都遺忘了，就彷彿沒有來過這邊一樣。」貼文曝光後，再度掀起高齡政治人物健康與家庭照護議題的關注。

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