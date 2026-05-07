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娛樂 最新消息

太狂了！墨國美女總統也瘋BTS 5萬「軍迷」擠爆憲法廣場

墨國美女總統克勞迪婭辛鮑姆（左四）邀請BTS訪問總統府。（X@Claudia Sheinbaum Pardo）墨國美女總統克勞迪婭辛鮑姆（左四）邀請BTS訪問總統府。（X@Claudia Sheinbaum Pardo）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團BTS的魅力，連墨國美女總統克勞迪婭辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）也無力招架！BTS今（7日）全球巡演至墨西哥站，前一天受總統府之邀全員進入總統府造訪這位墨國鐵娘子。昨（6）日，當傳出BTS將造訪總統府，憲法廣場瞬間湧入超過5萬名「阿米」，幾乎癱瘓周邊方圓十里的交通，現場爆發出的尖叫聲，幾乎要震碎總統府屋頂，這場驚動海內外的「防彈外交」，讓原本就火熱的墨西哥城，徹底陷入一場令人起雞皮疙瘩的紫色瘋狂，萬人空巷奇景連外媒都看傻！

BTS造訪墨西哥總統，現場湧入5萬名粉絲。（路透）BTS造訪墨西哥總統，現場湧入5萬名粉絲。（路透）

貼心的克勞迪婭辛鮑姆總為了讓BTS的粉絲們也能一覽偶像土風采，特別邀請7名成員一起現身總統府陽台，才剛走出陽台的那一秒，瞬間尖叫連連間。成員不僅向群眾揮手、比愛心，RM特地以西班牙文告白粉絲、V則秀出「愛的小抄」，一句一句唸出對粉絲的問侯與想念！

BTS和墨國總統（左三）出現在總統府陽台向外揮手。（X@Claudia Sheinbaum Pardo）BTS和墨國總統（左三）出現在總統府陽台向外揮手。（X@Claudia Sheinbaum Pardo）

短短 5分鐘，5萬阿米熱淚盈眶塞爆廣場！由於這次巡演搶票大戰驚動墨西哥官方，總統更在見面時「霸氣預約」，希望BTS明年再度造訪，而總統本人也在個人IG秀出當天活動剪影，表達雀躍與歡迎之意。可以想像，BTS接下來5/7、5/9、5/10連續三場的墨西哥演唱會，將為當地觀光帶來爆炸性收益！

BTS全員不忘向墨西哥阿米們揮手、比愛心。（法新社）BTS全員不忘向墨西哥阿米們揮手、比愛心。（法新社）

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