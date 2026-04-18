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人生海海專訪5》從小上街頭、家中被監聽！魏雋展爸是黨外人士 教他賣豆漿也行

魏雋展稱自己的父親是位地方仕紳，自幼受到爸爸影響很深。（記者王文麟攝）魏雋展稱自己的父親是位地方仕紳，自幼受到爸爸影響很深。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕魏雋展透過電影《人生海海》被更多影迷認識，在片中他飾演的「阿耀」，從小就被爸爸帶去從事走私生意，有個不及格的父親，以至於長大後離開馬來西亞，選擇在台灣居住。不過現實中他的父親大有來頭，竟是曾參選過基隆國大代表的魏泰弘。

魏雋展坦言，自己的父親與片中的爸爸剛好相反，「他是那種大家會說『雋展你長大後要跟爸爸一樣』的那種人。」魏雋展的父親魏泰弘曾經過競選國大代表，政見就是廢除國大代表、支持總統直選，是從三教九流到醫生，各個階層都認識的一位黨外人士。

魏雋展在《人生海海》飾演的阿耀，收到父親死訊才從台灣回到馬來西亞奔喪。（甲上娛樂提供）魏雋展在《人生海海》飾演的阿耀，收到父親死訊才從台灣回到馬來西亞奔喪。（甲上娛樂提供）

魏雋展耳濡目染，從小就看著父親到處拜票，在街頭聽著黨外人士演講長大，當時他年紀還小，還曾聽媽媽說過，家中電話有被監聽的聲音，而鄭南榕自焚的那一天，家中的電話響個不停，那種緊繃的時代氛圍，早已刻進他的童年記憶裡。

魏雋展與阿耀一樣不喜歡回到家鄉，不過怕的是回憶襲來，又想念爸爸了。（記者王文麟攝）魏雋展與阿耀一樣不喜歡回到家鄉，不過怕的是回憶襲來，又想念爸爸了。（記者王文麟攝）

魏雋展坦言，其實自己跟阿耀一樣，也不喜歡回到家鄉「基隆」，「我們都必須跟家鄉保持距離，我不想回去是因為…那會讓我想起，這是一個有我父親的城市。」在魏雋展心中，猶如偶像般的父親，在他小學五年級時成了植物人，「爸爸躺到我大學時，他就過世了，所以我接觸劇場時，他已經不在了。」

《人生海海》中，父親假藉帶兒子出遊，實際上卻是去跑走私生意。（甲上娛樂提供）《人生海海》中，父親假藉帶兒子出遊，實際上卻是去跑走私生意。（甲上娛樂提供）

儘管害怕回憶襲來，但父親的話至今仍言猶在耳，魏雋展分享，父親從以前就告訴他：「你不用像我一樣，你要去賣豆漿也可以，只要你賣得超好喝，巷子裡面最好喝就好。」長大之後的魏雋展了解，父親希望他把事情做好，如今他也想將「賣豆漿」的故事傳給兒子，「對得起自己、踏實就好。」記者好奇兒子會不會想當演員？魏雋展笑說，兒子現在9歲，只對昆蟲有興趣。《人生海海》已在台上映。

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