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娛樂 最新消息

狄尼洛當場開嗆班史提勒！亞莉安娜成《門當父不對4》最強新血

班史提勒（左）和勞勃狄尼洛強勢回歸《門當父不對之親家駕到》。（UIP提供）班史提勒（左）和勞勃狄尼洛強勢回歸《門當父不對之親家駕到》。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座喜劇系列《門當父不對》相隔16年推出第4集《門當父不對之親家駕到》，今天正式曝光首支預告，不僅有原班人馬班史提勒和勞勃狄尼洛等人強勢回歸，流行天后亞莉安娜也加入這個失控家庭一同搞笑，飾演班史提勒未來媳婦，只是這次換他對兒子的選擇有些意見。

班史提勒也在美國電影博覽會「CinemaCon」登台宣傳，打趣表示自己在這集和上一集《門當父不對之我才是老大》之間「精心安排了一段長達15年的空檔」，更笑言自己現在的年紀大致與狄尼洛在2000年首集時相仿，「你可以說我是這個系列裡新的狄尼洛。」

勞勃狄尼洛（左）在《門當父不對之親家駕到》和亞莉安娜重現測謊橋段。（UIP提供）勞勃狄尼洛（左）在《門當父不對之親家駕到》和亞莉安娜重現測謊橋段。（UIP提供）

驚喜的是，勞勃狄尼洛本人立刻現身吐槽：「別這麼說，這樣很不尊重人。」接著補充：「你做了一個非常不討喜的比較，害我不得不出來捍衛自己的名聲。」他更盛讚亞莉安娜是「我有幸同台過最有喜感的對手演員之一」，讓一旁的班史提勒當場裝尷尬地望向觀眾席。

兩人妙語如珠，默契十足，彷彿片中一樣火花四射，勞勃狄尼洛火力全開，再問班史提勒：「她可是提名過奧斯卡的人，你有幾個？」隨後又笑補一句：「這段（台詞）不是我寫的！」

《門當父不對之親家駕到》和上一集相隔16年推出。（UIP提供）《門當父不對之親家駕到》和上一集相隔16年推出。（UIP提供）

《門當父不對之親家駕到》預告一開場便重現首集經典橋段，由勞勃狄尼洛替亞莉安娜進行測謊測試。而原來亞莉安娜曾擔任過FBI的人質談判專家，這也讓班史提勒飾演的貴格有點PTSD，尤其得知兒子打算向她求婚，更質疑：「你確定她就是那個對的人嗎？」一場未來公公與媳婦的大戰即將上演。電影將於11月27日在台上映。

《門當父不對之親家駕到》首支預告：

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