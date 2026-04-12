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娛樂 日韓

水樹奈奈吸6000人朝聖！與台北兩情相悅：是特別的存在

水樹奈奈在台北國際會議中心開唱，兩天吸引6000人朝聖。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈在台北國際會議中心開唱，兩天吸引6000人朝聖。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本聲優天后水樹奈奈相隔7年半重返台北，兩天在台北國際會議中心共吸引6000名粉絲朝聖，她大喊「我回來了，真的很想念大家」，粉絲也回應「歡迎回家」，現場氣氛溫馨。水樹奈奈帶來25首歌曲，將近3小時表演，讓所有粉絲滿載而歸。

水樹奈奈露出招牌微笑，向上排的粉絲打招呼。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈露出招牌微笑，向上排的粉絲打招呼。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

水樹奈奈來台演出多次，距離上次在林口體育館演出已經過了7年半，若回溯到台北專場則是2013年Legacy Taipei以及2014年的天母體育館，水樹奈奈在台上問是否有一路支持至今的粉絲，現場隨即給予熱烈回應，讓她相當開心。

水樹奈奈在台北公演上又唱又跳。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈在台北公演上又唱又跳。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

她提到台北對她來說是非常特別的存在，因為是她第一次在海外舉行演唱會的城市，此次出道25週年的《LIVE VISION》巡演，她第一時間就提出要有台北站，而抵達當晚看到機場有滿滿的粉絲在等待，她形容「讓我覺得我們是彼此喜歡的」。

水樹奈奈與樂手老師合作無間。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈與樂手老師合作無間。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

但水樹奈奈也坦言因為疫情的關係，很長一段時間沒辦法過來，其實內心一直有點緊張，「但大家傳達給期待這場演出的心情，所以今天我是帶著滿滿的能量與勇氣站上這個舞台。」

水樹奈奈熱力開唱，現場嗨到不行。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈熱力開唱，現場嗨到不行。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

這次巡演設有票選企劃，首場由觀眾票選出的第1名為《深愛》，她在演唱前也透露：「在錄製這首歌前，我的父親過世了，所以這首歌也包含了我對父親的思念，而且今天剛好是父親的生日」，謝謝大家能讓她在這一天唱到這首歌，令歌迷相當動容。

水樹奈奈賣力獻唱。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈賣力獻唱。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

兩天其中幾首曲目也都有些微不同，穿插出道25年來的多首動畫片頭片尾曲，包括《魔法少女奈葉》系列的《ETERNAL BLAZE》、《BRIGHT STREAM》，《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》系列的《Exterminate》、《Vitalization》、《METANOIA》，以及《BLOOD-C》片尾曲《純潔Paradox》。安可更一口氣準備5首安可曲，連唱多首代表作，最後在《Vitalization》全場合唱與應援中，為此次巡迴劃下完美句點，她也跟歌迷們約定：「一定會再回來！」

水樹奈奈展現超強唱功。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）水樹奈奈展現超強唱功。（Amuse、Hannah Eto SHERPA+ 提供）

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