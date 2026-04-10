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徐懷鈺淚掀童年瘡疤 13歲打工養家「活在家暴陰影」 看清親情真相徹底心寒

徐懷鈺一談到原生家庭，情緒瞬間潰堤。（組合照，翻攝自YouTube）徐懷鈺一談到原生家庭，情緒瞬間潰堤。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「平民天后」徐懷鈺推出全新單曲《幸好》再度登上熱搜，MV回望年少四處打工的歲月，也讓外界重新關注她坎坷的童年與家庭關係。這位曾創下百萬銷量的「平民天后」，成名背後其實背負家暴陰影、親情裂痕與經濟壓力，人生歷程相當曲折坎坷。

徐懷鈺上月迎來48歲生日之喜，同步推出的全新單曲《幸好》由Yuki Band譜曲，作品以與自己和解為主軸，她坦言這首歌像是一段被重新凝視的人生片段。MV劇情以徐懷鈺的真實人生為靈感，呈現年少四處打工，為生活奔波的畫面，透過雙時空交錯的敘事方式，讓過去與現在在同一空間對話，也拋出她創作時不斷思考的問題，「那些曾經的犧牲與選擇，真的值得嗎？」

事實上，徐懷鈺在成名之前過得並不平順，年僅13歲便開始打工分擔家計，19歲在陽台邊曬衣服邊唱歌而被發掘出道，首張專輯更一舉創下百萬銷量。初嚐走紅的滋味，徐懷鈺原以為能讓母親不再為錢煩惱，沒想到卻陷入另一種扭曲的家庭關係，她曾因在中國拍戲摔傷頸椎，需要立即返回台灣開刀，豈料家人卻因88元電話費扣住她的身分證，導致住院相關手續難以辦理，術後的她也未獲得家人任何慰問，反而最關心她傷勢、積極討論復健的是醫師。

不僅如此，徐懷鈺悲慘的童年每次講每次哭，時任經紀人曾向本報透露，除了爺爺有家暴行為之外，恐怕就連繼父也是如此，自幼活在家庭暴力的陰影下不說，還必須擔起照顧妹妹的重責，不僅要幫忙餵奶，連換尿布都由她一手包辦，長大後又成了家中的搖錢樹，每月需負擔房貸與生活開銷近10萬元，她更曾因缺錢提議到KTV唱自己的歌，只因「你們點我的歌，我可以有版稅收入！」顯示她當時生活壓力不小。

即便如此，徐懷鈺仍不惜花費數百萬供妹妹出國念書，不過當提早結束工作回到家時，換來的卻是妹妹冷漠的一句，「她這麼早回來幹什麼？」原生家庭的種種打擊讓她罹患憂鬱症，最終是醫師清楚告知「有病的不是妳！」才慢慢走出低潮。當時為與家人劃清界線，徐懷鈺毅然決然自家中搬出在外租屋，但仍留下一筆錢財供家人生活，「怎知道，半年就花光了！」如今以單曲《幸好》回望過去，徐懷鈺坎坷的人生故事，不僅是娛樂圈的一段傳奇，無疑也是她創作的重要養分。

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