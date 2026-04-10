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BTS回歸首場遇暴雨加持 「V舞台游泳」巧妙呼應新專輯

BTS第一場演唱會就碰上滂沱大雨，成員V更呼應主打歌《SWIM》在舞台上游泳。（翻攝自X）BTS第一場演唱會就碰上滂沱大雨，成員V更呼應主打歌《SWIM》在舞台上游泳。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓國際級男團「BTS」防彈少年團終於結束「軍白期」（成員去當兵的空白期），以完整體回歸後首出輯，緊接展開世界巡演「ARIRANG 阿里郎」，昨（9）晚從高陽綜合體育場起跑。無奈天公不作美，第一場演唱會就碰上滂沱大雨，7人暴雨中濕身開唱，成員V更呼應主打歌《SWIM》在舞台上游泳。

大雨不能澆熄ARMY（阿米，粉絲名稱）熱情，睽違6年多又在舞台上看見完整體BTS，現場歡呼聲不斷。7人不為暴雨演出《Hooligan》揭開序幕，之後更是金曲連連，全場為之瘋狂。加上BTS師弟團「TOMORROW X TOGETHER（TXT）」、IVE的張員瑛都現身支持，讓現場氣氛更熱烈。

BTS成員以7人完整體頂著大雨演出。（翻攝自X）BTS成員以7人完整體頂著大雨演出。（翻攝自X）

怎樣的雨勢能讓BTS的V真的在舞台上「SWIM」？昨天的暴雨讓許多地方取消班機，高陽綜合體育場由於是戶外場地，歌迷和BTS都淋得一身濕。不過，BTS創下高陽綜合運動場使用360度舞台紀錄，現場表演非常炸裂。

成員智旻演出後心疼歌迷，特別開了直播，呼籲ARMY不要因為淋雨感冒了，還針對舞台部分做出說明：「雨真的太大了，這次我們特地想嘗試這樣的演出編排，甚至減少了舞蹈部分，但煙火和煙霧效果沒有很好的散去。原本出場時煙霧應該散得很快，因為天氣沒有風，所以很可惜」。

BTS隊長RM提醒粉絲藍色SWIM外套「千萬不要買盜版」。（翻攝自X）BTS隊長RM提醒粉絲藍色SWIM外套「千萬不要買盜版」。（翻攝自X）

BTS唱到《IDOL》時下台繞場，工作人員一度提醒JIN可能有危險，不過它們還是選擇相信粉絲，親切的互動。隊長RM更是提醒SWIM的藍色外套雖然已經賣完了，之後還是會開放繼續販售，笑著說：「千萬不要買盜版的唷」，讓全場ARMY笑開花。

BTS身上穿的藍色SWIM外套目前已經售罄。（翻攝自X）BTS身上穿的藍色SWIM外套目前已經售罄。（翻攝自X）

BTS昨晚開唱在X（原推特）累積高達250萬則相關貼文，引起熱烈討論。接下來11、12日他們在高陽綜合體育場還有2場表演，接著會前往日本東京、美洲、歐洲、亞洲共34個城市進行85場演出。

台灣也在BTS巡演之列，11月會在高雄連續開唱3天，目前演唱地點仍未確定，但高雄國家體育場（世運主場館）呼聲最高。地點確定後主辦單位Live Nation Taiwan理想國將會公布。

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