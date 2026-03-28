孫安佐在美持槍遭逮 李昌鈺希望他做有用的人

李昌鈺2018年4月曾受邀到林口長庚醫院，為醫護人員演講「親子謀案及其處理」、「親子犯罪之採證」。（資料照）

〔記者林南谷／綜合報導〕國際知名鑑識專家李昌鈺昨（27）日在美國家中過世，享壽87歲，自1990年起多次受邀回台提供關鍵鑑識意見，參與最深且影響最鉅的案件莫過於2004年319槍擊案，當時他受命組成專案小組，針對前總統陳水扁遭槍擊的彈道、吉普車擋風玻璃彈孔及火藥殘留進行精密分析，最終提出的「一槍兩彈」與彈道重建結論，成為該案偵查重要依據。

除了319槍擊案，李昌鈺2018年4月返台受邀到新北林口長庚醫院為醫護人員演講「親子謀殺案及其處理」、「親子犯罪之採證」，當時藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐在美國涉嫌揚言恐怖攻擊案李昌鈺被媒體問及此事，希望把他偶像的孩子應學習好好做人、做事及求學等，當時李昌鈺更期盼孫安佐記取教訓，將來做個對社會國家有貢獻的人。

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孫安佐2018年初在美國涉嫌揚言恐怖攻擊，當時引起媒體追逐報導。（翻攝自三立新聞台）

當時李昌鈺曾分析孫安佐案件，認為孫安佐必定要付出代價，他說：「國外很多學生帶槍且發生太多案件了，因此，相關單位都會把每一次的案件當作例子，以防止學生再帶槍枝，問題就是他的（指孫安佐）彈藥、殺傷武器太多了。」

針對孫安佐曾說將李昌鈺視為偶像，但身為一位鑑識專家工作是否危險？有需要學習防身或彈藥嗎？李昌鈺說：「我的工作一點都不危險，我從來沒用殺傷武器如AK47等等。」希望世界很多孩子把他當成偶像，但要學習的是好好做人做事及求學念書。

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