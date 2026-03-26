自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

你們從北韓來嗎？BTS遭美國脫口秀調侃 ARMY灌爆肉搜逼道歉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，最近積極上各大節目宣傳，傳出他們登上美國脫口秀「吉米法倫今夜秀 」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），被暖場嘉賓賽斯赫爾佐克（Seth Herzog）詢問是不是來自北韓，因此遭到大批ARMY灌爆，引起關注。

BTS被調侃是「北韓來的」，引來粉絲不滿。（翻攝自X）BTS被調侃是「北韓來的」，引來粉絲不滿。（翻攝自X）

根據《TMZ》報導，美國喜劇演員賽斯赫爾佐克在節目上詢問：「有沒有誰是來自於北方的啊？沒有人？」此言論讓現場部分BTS粉絲感到不滿，在X上紛紛痛批賽斯赫爾佐克沒禮貌，連帶著ARMY對吉米法倫今夜秀、主持人吉米法倫展開全面攻擊。據悉，賽斯赫爾佐克已經針對這件事情向BTS道歉。

賽斯赫爾佐克的IG被BTS粉絲搜出來。（翻攝自IG）賽斯赫爾佐克的IG被BTS粉絲搜出來。（翻攝自IG）

許多粉絲批評，「根本就是歧視亞裔」、「他就是對防彈少年團發表種族歧視言論的人，當然他是個白人」、「親自道歉啊」、「種族歧視的混蛋欸」、「向BTS道歉」、「卑鄙無恥」、「怎麼敢拿朝鮮開玩笑啊」、「你們怎麼願意容忍他這樣對待來賓啊」、「太不尊重人了吧」、「我們要讓他生不如死」。恐怖的是，粉絲挖出賽斯赫爾佐克的IG、X、小帳、linkedin等等社群平台，留言表達不滿。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中