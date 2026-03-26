你們從北韓來嗎？BTS遭美國脫口秀調侃 ARMY灌爆肉搜逼道歉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團暌違3年9個月回歸，最近積極上各大節目宣傳，傳出他們登上美國脫口秀「吉米法倫今夜秀 」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），被暖場嘉賓賽斯赫爾佐克（Seth Herzog）詢問是不是來自北韓，因此遭到大批ARMY灌爆，引起關注。

BTS被調侃是「北韓來的」，引來粉絲不滿。（翻攝自X）

根據《TMZ》報導，美國喜劇演員賽斯赫爾佐克在節目上詢問：「有沒有誰是來自於北方的啊？沒有人？」此言論讓現場部分BTS粉絲感到不滿，在X上紛紛痛批賽斯赫爾佐克沒禮貌，連帶著ARMY對吉米法倫今夜秀、主持人吉米法倫展開全面攻擊。據悉，賽斯赫爾佐克已經針對這件事情向BTS道歉。

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賽斯赫爾佐克的IG被BTS粉絲搜出來。（翻攝自IG）

許多粉絲批評，「根本就是歧視亞裔」、「他就是對防彈少年團發表種族歧視言論的人，當然他是個白人」、「親自道歉啊」、「種族歧視的混蛋欸」、「向BTS道歉」、「卑鄙無恥」、「怎麼敢拿朝鮮開玩笑啊」、「你們怎麼願意容忍他這樣對待來賓啊」、「太不尊重人了吧」、「我們要讓他生不如死」。恐怖的是，粉絲挖出賽斯赫爾佐克的IG、X、小帳、linkedin等等社群平台，留言表達不滿。

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