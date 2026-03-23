BTS成員JIN吐真心話 曾想「7年就退團」關鍵原因惹鼻酸

BTS以完整體回歸在首爾光化門廣場舉辦免費演唱會。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國國際級男團「BTS」防彈少年團成員JIN，剛結束首爾光化門前的回歸演唱會，近日他登上人氣漫畫家「旗安84」YouTube頻道，兩人同框展開深度對談，JIN吐露真心話，表示出道初期本來打算只做7年就退團，後來受ARMY（粉絲名）感動，才堅持到現在。

JIN上YouTube節目坦言自己原本只想做7年就好。（翻攝自IG）

JIN和旗安84先前就因《旗安84的奇趣民宿》結緣，這次再度合作，旗安84瞪大眼睛告訴JIN：「平常我們拍攝大概就5個人，結果你們來了快20個人，還有保全！我還以為是Michael Jackson來了」。

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兩人聊到BTS高水準的刀群舞，旗安84感到相當佩服，JIN謙虛表示：「成員們真的都非常厲害，我其實不算跳得好。」他打趣自己其實是靠臉吃飯的類型，讓現場笑聲不斷。

JIN打趣說自己是靠臉吃飯的類型。（翻攝自X）

出道10多年的JIN回憶22歲剛出道時，內心對未來充滿不確定感，當時打算活動7年就退出，隨著時間過去，他發現站在舞台上的成就感，還有ARMY滿滿支持，讓他覺得這份工作很有意義，「發現工作變得越來越有趣，也真的很感謝粉絲」。

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