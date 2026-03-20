BTS粉絲好難搞！Netflix高層怕爆ARMY：比獨攀台北101還難

BTS回歸與Netflix攜手合作。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓組合「BTS」防彈少年團將在明天（21日）於光化門廣場盛大回歸，預計將吸引26萬人朝聖，Netflix也將向190個國家進行線上直播。Netflix的高層感嘆，不知是爬霍諾德爬台北101比較難，還是滿足ARMY（粉絲名）比較難？

去年BTS陸續退伍，卻遲遲沒有完整體活動，引來部分粉絲不滿，隊長RM先前才在直播上解釋，稱有些事情並非他們能夠決定，且也不能決定何時公布。結果不鳴則已、一鳴驚人，BTS直接宣布與Netflix聯手，將在光化門廣場舉行盛大的演唱會，向全球歌壇宣告回歸，演出時長為1個小時，這也是全員完成兵役之後，時隔3年9個月以完整體形式正式合體，屆時將表演第5張正規專輯《ARIRANG》的歌曲。

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根據《MTN》報導，BTS所屬的HYBE娛樂（Big Hit Music）以及Netflix相關高層今天（20日）出席記者會，HYBE Music Group亞太區代表劉東柱表示，選擇光化門廣場的原因，是因為這是BTS將近4年的回歸，是一個具有歷史意義的時刻，「代表韓國的超級巨星BTS如果要回歸的話，那個場地一定是要在韓國，那就是最具代表性的光化門。」

Netflix非虛構影集和體育副總裁布蘭登利格（Brandon League）則在記者會上提到，Netflix在今年1月直播美國攀岩好手霍諾德（Alexander J Honnold）獨攀台北101一事，「我不知道攀登超高的摩天大樓和讓『ARMY』滿意這兩件事中，哪一個比較困難？不只是現場觀眾，還得滿足全世界所有粉絲的期待，這件事讓我感到很有壓力。」（초고층 빌딩의 마천루를 오르는 것과 '아미'를 만족시키는 것 중 무엇이 더 어려울지 모르겠다.현장 관객은 물론이고, 전 세계 모든 팬들의 기대를 충족시켜야 한다는 게 부담으로 다가온다"고 밝혔다.）

韓國媒體報導，這將是繼2002年、2006年世界盃之後，光化門廣場規模最大的文化活動，警方將動員7000名警力，管制周遭31棟大樓，此次演唱會所產生的經濟效益可能高達1.2兆韓元（約台幣256億元），甚至有人拿BTS與泰勒絲相比。只是辦一場活動惹來不少民怨，包括爆出公務員無薪出勤，上班族被迫提早下班，婚禮賓客須搜身等等，讓許多民眾也是怨聲載道，狠酸根本是「防彈共和國」、「世界彈」。

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