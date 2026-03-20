晚安小雞共犯阿鬧返台首發聲 政二代身分被起底

晚安小雞（左）和阿鬧昨晚相繼在臉書發文，曬出在飛機機艙內自拍照片。（翻攝自晚安小雞、阿鬧臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年因在柬埔寨自導自演綁架案，遭當地法院判刑2年，上個月13日刑滿出獄後於昨（19）日晚間被遣返，2人晚間9時40分抵達桃園國際機場與另1名毒品通緝犯李俊樺，當場被刑事警察局國際科與航警局上銬逮捕，2人隨後相繼發聲，阿鬧政二代背景也被起底。

阿鬧昨晚比晚安小雞早1小時在臉書發聲，但僅吐露：「一句話，到了。台灣，經歷2年又1個月8天。」臉書粉專「靠北直播主」曾起底阿鬧是政二代，母親李美素曾2度參選台南市議員。

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據了解，阿鬧母親李美素2018年曾獲民進黨提名參選台南市平地原住民議員，4年後再以無黨籍身分參選台南市平地原住民議員，至於阿鬧也被翻出2023年徒步環島直播，時任台南縣長蘇煥智特地為阿鬧接風加油打氣。

阿鬧被起底是「政二代」，媽媽李美素曾4度參選台南市平地原住民市議員但都落選。（翻攝自李美素臉書）

就在阿鬧昨晚發文吐露返國心境後1小時，晚安小雞也跟進發文坦言歷經766天終於回來，坦言因有些事真的差點回不來，真的沒想到還能夠再一次踏上家鄉台灣，「有人說我活該，但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我。」對於粉絲，晚安小雞再次說聲：「對不起讓你們失望了，也讓你們擔心了。」

19日晚間，有民眾目擊晚安小雞搭乘華航CI864班機抵達桃園機場。據指出，晚安小雞等人先在柬埔寨金邊機場由官方人員押送登機，並搭乘班機於晚間9時抵達台灣。不過，由於2人在台灣均涉及其他案件並遭通緝，航警在2人下機後立即進行身分確認與權益宣讀，隨後依法上銬，並移交新北市金山分局處理。

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