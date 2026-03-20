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娛樂 最新消息

很怕被送中國！晚安小雞柬埔寨出獄抖內心煎熬

晚安小雞昨晚11時45分被解送至新北市金山分局偵訊時表示，尊重台灣司法調查。（記者林嘉東翻攝）晚安小雞昨晚11時45分被解送至新北市金山分局偵訊時表示，尊重台灣司法調查。（記者林嘉東翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在柬埔寨「自導自演」綁架事件引發爭議的台灣直播主「晚安小雞」陳能釧，在柬埔寨刑滿出獄後於19日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。據了解，晚安小雞因在台另涉案件遭通緝，抵達桃園國際機場後隨即被航警依法帶走。

一下飛機面對媒體，晚安小雞心情平靜，透露在柬埔寨剛出獄時，一開始真的很怕被送到中國，所以昨晚落地時看到台灣、看到家鄉，內心有點激動，坦言在柬埔寨服刑時有認真反省，希望可以讓大家看到他的改變，亦表示因在台灣有涉毀損罪被通緝，一下飛機才會被警方帶走，並說：「這真的很不好。」

昨天班機一抵達桃園機場，晚安小雞在機艙內自拍。（翻攝自晚安小雞臉書）昨天班機一抵達桃園機場，晚安小雞在機艙內自拍。（翻攝自晚安小雞臉書）

話鋒一轉，晚安小雞突對媒體抱怨起有關花400萬賄賂柬埔寨當局報導，他說：「我還在柬埔寨，你們報這個不是要我死嗎？」並說有400萬這件事情，但不是400萬而是1300多萬台幣，「家人跟銀行借了很多錢，為了營救連家人都被詐騙，未來會開記者會詳細說明。」

回顧事件始末，2024年間晚安小雞與友人「阿鬧」魯祖顯前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路發布相關內容，引發社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將2人逮捕並判刑2年。

相關新聞：柬埔寨出獄返國被捕 晚安小雞滿臉鬍渣首發聲

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