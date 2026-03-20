柬埔寨出獄返國被捕 晚安小雞滿臉鬍渣首發聲

晚安小雞昨晚返國在飛機抵達桃園機場，他拍下坐在機艙內滿臉鬍渣照片。（翻攝自晚安小雞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年因在柬埔寨自導自演綁架案，遭當地法院判刑2年，上個月13日刑滿出獄後於昨（19）日遭遣返，2人晚間9時40分抵達桃園國際機場與另1名毒品通緝犯李俊樺，當場被刑事警察局國際科與航警局上銬逮捕，隨後也在臉書首發聲。

一開頭，晚安小雞坦言歷經766天終於回來，稱因有些事真的差點回不來，真的沒想到還能夠再一次踏上家鄉台灣，「有人說我活該，但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我。」對於粉絲，晚安小雞透過發文再次說聲：「對不起讓你們失望了，也讓你們擔心了。」

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晚安小雞（右二）與阿鬧（左二）在柬埔寨刑滿出獄後，19日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。（記者劉信德翻攝）

19日晚間，有民眾目擊晚安小雞搭乘華航CI864班機抵達桃園機場。據指出，晚安小雞等人先在柬埔寨金邊機場由官方人員押送登機，並搭乘班機於晚間9時抵達台灣。不過，由於2人在台灣均涉及其他案件並遭通緝，航警在2人下機後立即進行身分確認與權益宣讀，隨後依法上銬，並移交新北市金山分局處理。

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