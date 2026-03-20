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娛樂 最新消息

晚安小雞柬埔寨返台被捕 一動作被發現很生疏

晚安小雞（右二）與阿鬧（左二）在柬埔寨刑滿出獄後，19日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。（記者劉信德翻攝）晚安小雞（右二）與阿鬧（左二）在柬埔寨刑滿出獄後，19日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕。（記者劉信德翻攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在柬埔寨「自導自演」綁架事件引發爭議的台灣直播主「晚安小雞」陳能釧，在柬埔寨刑滿出獄後，19日晚間搭機返台，一落地剛出機艙門口即遭警方逮捕，但一動作被發現非常生疏。

晚安小雞昨晚受訪時談及終於回到台灣的心情，坦言因為2年多未返國，在飛機上看到台灣街景一度想落淚，他難過說：「還是很想念台灣風景，因為台灣是我的家鄉。」因他2年來都在柬國獄中生活，長期生活習慣幾已融入當地，被發現說話節奏與表達方式仍在調整中，偶會還會夾雜中英文或停頓情況。

回顧整起事件始末，2024年間，晚安小雞與友人「阿鬧」魯祖顯前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路上發布相關內容，引發社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將2人逮捕並判刑2年。

2月晚安小雞服刑期滿出獄，透過粉絲團對外發聲，盼我國外交部能提供必要協助，協助其返台事宜。

相關新聞：晚安小雞柬埔寨出獄返台被捕 自爆家人營救被騙1300多萬元

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