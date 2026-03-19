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娛樂 最新消息

2026日韓兩大天團開唱！BTS全員退伍首巡 vs. 嵐謝幕最後一舞

日韓兩大天團嵐和TBS都自本月展開巡迴演唱會。（翻攝自IG和網路）日韓兩大天團嵐和TBS都自本月展開巡迴演唱會。（翻攝自IG和網路）

〔娛樂頻道／專題報導〕如果說「嵐（Arashi）」是日本流行音樂定位是溫暖且不可或缺的「太陽」，那麼「防彈少年（BTS）」就是席捲全球、改變產業規則的「暴風雨」。自本月起，日本、南韓兩大男團分別啟動巡演，一個是慶祝出道27週年的「告別演唱會」，一個則是剛結束軍白期以並全員完整體之姿展開世界巡演的「再出發演唱會」，雖然兩者都是頂級天團，但歷史意義全然不同。

日本流行音樂天團「嵐（Arashi）」。（翻攝自IG）日本流行音樂天團「嵐（Arashi）」。（翻攝自IG）

【J-Pop嵐：懷舊祭典．淚點與制霸 】

在日本，嵐是猶如「空氣」般的存在，即使不是音樂上的鐵粉，但一定都看過每個成員其他領域的表演，從主持國民級節目（如紅白歌合戰）、拍國民級廣告，以及戲劇或電影，成員們存在感強烈的日常滲透力，對日本人來說，代表的是一種陪伴感與社會安定感。

從「傑尼斯」到「星達拓」時期，嵐強調「長期經營」，成員透過參與日劇、綜藝節目，與觀眾建立深厚的情感聯繫。即便在暫停活動期間，各成員在影視圈依然是第一梯隊。

成員們的性格各異且互補：「領導者大野」大野智、「精英」櫻井翔、「演技派二宮」二宮和也、「陽光相葉」相葉雅紀、「策劃大師松本」松本潤。他們強調的是「五個人在一起才是嵐」的平衡感。

自3/13展開的「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」的告別巡演，讓日本及每外嵐粉們陷入集體懷舊狂熱。嵐在出道第27年舉辦25週年舉行告別演唱會，極具意義，這是自 2020 年休止活動以來，難得一見的 5 人全員到齊。全日本只舉辦15場，集中在五大巨蛋（札幌、東京、名古屋、福岡、大阪）。5月31日將於東京巨蛋進行最後一場，當天也是官方粉絲俱樂部停止營運的日子，不少粉絲早已備妥手帕和面紙，準備和嵐一起大合唱了。

（製表／娛樂頻道）（製表／娛樂頻道）

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【K-Pop BTS：巨浪再起．回歸與重生】

預告11月19～22日空降高雄舉辦演唱會的韓流天團BTS，明（20日）即將發行新專輯，並於後天（21日）在首爾光化門站展開回歸演唱會第一站。因首場採「免費預約制」，不但造成全球性搶票風潮，更成為出動警力護航「封路管理」首例。

韓流天團BTS。（翻攝自IG）韓流天團BTS。（翻攝自IG）

對南韓人來說，BTS在告示牌（Billboard）與葛萊美展現的流行音樂影響力，是讓國人為之驕傲的國家之光。不同於日本傑尼斯經營男團的模式，南韓經紀公司HYBE走的是「宇宙觀」路線，跨越語言隔閡，並透過自製網路內容、長期的音樂訊息與粉絲建立緊密的靈魂連結，BTS周邊商品、Webtoon、IP 授權的產值，還有粉絲群的串聯與應援，都是讓音樂圈瞠目結舌的教科書等級。

BTS 7名成員：金南俊（RM）、金碩珍（Jin）、閔玧其（SUGA）、鄭號錫（j-hope）、朴智旻 （Jimin）、金泰亨（V）、田柾國 （Jung Kook），每個人都具備極強的個人魅力與藝術性，即便在solo階段，也都能在各國榜單取得頂尖成績。

（製表／娛樂頻道）（製表／娛樂頻道）

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