自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

檢場笑料百出！益智挑戰侃侃而談卻遭淘汰 哈林不留情狠吐槽

哈林庾澄慶（中）主持《哈！真相大白了》，邀木木（左起）、夏和熙、李薇薇，與大坦誠（右起）、檢場、寶弟同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（中）主持《哈！真相大白了》，邀木木（左起）、夏和熙、李薇薇，與大坦誠（右起）、檢場、寶弟同上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來檢場、夏和熙、「木木」林葦妮、「寶弟」葛兆恩等藝人與李薇薇、大坦承兩位老師參賽。節目幾個歷史人文題，包含廖添丁、古代長城、紐西蘭毛利人，都讓檢場信手拈來、講出見解，但最後他跟寶弟首輪就被淘汰，兩人下台時哈林虧說是「老背少」，還笑檢場「每一題都掌握之中，可是答案都跟他的預期不符」，檢場自己最後也搞笑說「少聽我胡說八道」。

檢場（右）上哈林主持的《哈！真相大白了》。（公視提供）檢場（右）上哈林主持的《哈！真相大白了》。（公視提供）

節目上討論「古埃及金字塔是由外星人建造？」，引參賽藝人們眾說紛紜，檢場認為這是外星人遺留的「一個對應外太空的座標」，寶弟則持不同意見認為，幾千年後的人如果撿到手機，可能也會認為是外星人製造「但當時有辦法造出來」。

外型亮眼的國文老師李薇薇則持「人為」立場，原來李薇薇剛從埃及回來，她說「博物館有留下來的工具，還有他們的圖解」，她表示金字塔是「1個墓碑、變成3個、6個，形成階梯金字塔」當時墓葬演進的結果。

而比賽過程，夏和熙最後則在「習俗上吃尾牙如果老闆把雞頭對向他自己，表示全員留任」，選了「╳」，還說「現在我們吃尾牙很少有雞頭會對著大家」。沒想到答案公布竟然是「○」，讓被淘汰的夏和熙大傻眼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中