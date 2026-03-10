檢場笑料百出！益智挑戰侃侃而談卻遭淘汰 哈林不留情狠吐槽

哈林庾澄慶（中）主持《哈！真相大白了》，邀木木（左起）、夏和熙、李薇薇，與大坦誠（右起）、檢場、寶弟同上節目。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》，邀來檢場、夏和熙、「木木」林葦妮、「寶弟」葛兆恩等藝人與李薇薇、大坦承兩位老師參賽。節目幾個歷史人文題，包含廖添丁、古代長城、紐西蘭毛利人，都讓檢場信手拈來、講出見解，但最後他跟寶弟卻首輪就被淘汰，兩人下台時哈林虧說是「老背少」，還笑檢場「每一題都掌握之中，可是答案都跟他的預期不符」，檢場自己最後也搞笑說「少聽我胡說八道」。

檢場（右）上哈林主持的《哈！真相大白了》。（公視提供）

節目上討論「古埃及金字塔是由外星人建造？」，引參賽藝人們眾說紛紜，檢場認為這是外星人遺留的「一個對應外太空的座標」，寶弟則持不同意見認為，幾千年後的人如果撿到手機，可能也會認為是外星人製造「但當時有辦法造出來」。

外型亮眼的國文老師李薇薇則持「人為」立場，原來李薇薇剛從埃及回來，她說「博物館有留下來的工具，還有他們的圖解」，她表示金字塔是「1個墓碑、變成3個、6個，形成階梯金字塔」當時墓葬演進的結果。

而比賽過程，夏和熙最後則在「習俗上吃尾牙如果老闆把雞頭對向他自己，表示全員留任」，選了「╳」，還說「現在我們吃尾牙很少有雞頭會對著大家」。沒想到答案公布竟然是「○」，讓被淘汰的夏和熙大傻眼。

