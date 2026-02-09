自由電子報
娛樂 電影

4.8億還在衝！《陽光女子合唱團》爆紅真相曝「3元素封神」

台片《陽光女子合唱團》票房一路狂飆，累積票房破4.8億，穩坐台片影史亞軍。（壹壹喜喜提供）台片《陽光女子合唱團》票房一路狂飆，累積票房破4.8億，穩坐台片影史亞軍。（壹壹喜喜提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台片《陽光女子合唱團》票房一路狂飆，累積票房破4.8億，穩坐台片影史亞軍，本週五前有望刷新「冠軍」《海角七號》5.3億紀錄；不過比起「何時登頂」，影迷更好奇電影到底是怎麼紅成這樣的？

據業內人士分析，《陽光女子合唱團》真正厲害的地方，在於它的整體結構「天生就很社群友善」，之所以爆紅，真的不是因為劇情有多新。片中「女子監獄」、「母職」、「歌聲救贖」單看每個元素都不陌生，但一旦組合在一起，卻精準命中三大族群，包括女性觀眾、有家庭經驗的人和被現實壓得喘不過氣的人。

相關新聞：《陽光女子合唱團》刷新影史賣破成亞軍！明天有望衝破5億

於是觀眾走出戲院後，討論的不是「拍得好不好」，而是幾乎清一色變成：「我被哪一段劇情打到」、「那一幕我真的不行。」這種高情緒密度、低理解門檻的設計，讓觀影心得自然而然被分享。

另一關鍵，則是「翻拍」這件事被重新定義，由於《陽光女子合唱團》改編自韓國經典《美麗的聲音》，潛意識讓觀眾覺得：「可以放心買票，不用怕踩雷。」

更有不少台灣觀眾在看完原作後反而直言，台版在情緒鋪陳上更完整，比起原作「點到為止」的段落，《陽光女子合唱團》裡有被好好收尾。巧的是，《陽光女子合唱團》有望在2月中旬改寫影史，時間點恰好撞上九把刀《功夫》13日上映，加上《雙囍》17日接力登場，今年春節檔將熱鬧滾滾，出現「台片三線齊發」的盛況。

