鄭麗君被拱選台北市長 林智群不挺理由曝光

鄭麗君表示，經過這次與美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力，台灣技術和產業，已成為世界上一股關鍵力量。（記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。黨政人士表示，鄭麗君在文化與經貿領域的亮眼實績，以及卓越的政策論述能力，是能牽制國民黨籍台北市長蔣萬安「外溢效應」最佳王牌，「但還是要尊重她的個人意願。」

對此，律師林智群在臉書發文分析只要有人表現很好（比如鄭麗君），就會有人鼓吹去選台北市長，但他認為有經驗的中央行政人才，就要好好珍惜，「為什麼要把他放在不對的位置上？就算是人才，選民也不一定看得懂。」

林智群舉例前總統陳水扁施政滿意度8成，「但當年連任台北市長失敗，輸給馬英九短褲跑步咖，這告訴我們，台北市配不上一流的市長，只配得上人型立牌、收錢阿北。」

黨政人士指出，民進黨已逐步擺脫大罷免的挫敗，內閣改組後中央執政趨於穩健，對2026選戰也有正面助益，幾位表現優異的內閣成員也都被列入縣市長佈局的整體考量，包括行政院秘書長張惇涵、政委季連成等人都被視為潛在選將，尤其鄭麗君身為對美關稅談判的最大功臣，更是最受矚目的指標性人選。

