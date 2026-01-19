自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭麗君被拱選台北市長 林智群不挺理由曝光

鄭麗君表示，經過這次與美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力，台灣技術和產業，已成為世界上一股關鍵力量。（記者朱沛雄攝）鄭麗君表示，經過這次與美國磋商供應鏈合作，證明台灣人的努力，台灣技術和產業，已成為世界上一股關鍵力量。（記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕我國爭取美國對台關稅15％不疊加及232條款最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內意見也趨向一致，傾向鎖定鄭出戰台北市長。黨政人士表示，鄭麗君在文化與經貿領域的亮眼實績，以及卓越的政策論述能力，是能牽制國民黨籍台北市長蔣萬安「外溢效應」最佳王牌，「但還是要尊重她的個人意願。」

對此，律師林智群在臉書發文分析只要有人表現很好（比如鄭麗君），就會有人鼓吹去選台北市長，但他認為有經驗的中央行政人才，就要好好珍惜，「為什麼要把他放在不對的位置上？就算是人才，選民也不一定看得懂。」

林智群舉例前總統陳水扁施政滿意度8成，「但當年連任台北市長失敗，輸給馬英九短褲跑步咖，這告訴我們，台北市配不上一流的市長，只配得上人型立牌、收錢阿北。」

黨政人士指出，民進黨已逐步擺脫大罷免的挫敗，內閣改組後中央執政趨於穩健，對2026選戰也有正面助益，幾位表現優異的內閣成員也都被列入縣市長佈局的整體考量，包括行政院秘書長張惇涵、政委季連成等人都被視為潛在選將，尤其鄭麗君身為對美關稅談判的最大功臣，更是最受矚目的指標性人選。

相關新聞：鄭麗君表現亮眼被拱選台北市長 蔣萬安回應了

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中