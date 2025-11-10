自由電子報
娛樂 最新消息

（影）粉絲闖近大谷翔平「嬰兒車」猛拍 保全慢一步網罵翻

大谷翔平近來遇上狂粉偷拍照的「越界行為」。（達志影像）大谷翔平近來遇上狂粉偷拍照的「越界行為」。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「粉絲越界」行為，向來是影視明星的惡夢，如今美職道奇隊球星大谷翔平近日也遭遇粉絲「過度接近」並偷拍的爭議事件，引發國際媒體關注。

外媒《Sportskeeda》報導，一名球迷在道奇球場內突破警戒線，試圖靠近大谷與他的嬰兒拍照，相關影片在社群媒體瘋傳，引來網友熱議。

據報導，影片拍攝地疑似為洛杉磯道奇球場的休息區走廊；畫面中，大谷穿著便服，推著放有長女的嬰兒車，身旁有警衛帶路，妻子田中真美子則走在後方。

大谷翔平（右）推著嬰兒車要進休息室，不料畫面中的藍衣男子突然靠近狂拍。（翻攝自X）大谷翔平（右）推著嬰兒車要進休息室，不料畫面中的藍衣男子突然靠近狂拍。（翻攝自X）

大谷突然現身，令在場球迷驚喜不已，不少粉絲紛紛讓開，並高聲歡呼，沒想到就在大谷一家準備前往貴賓包廂時，一名身穿藍色T恤的男子突然衝上前，將手機鏡頭對準嬰兒車拍攝。

身旁的警衛隨即上前制止，將該名男子拉離現場，最終大谷、真美子與長女平安進入包廂，但影片曝光後，該男子的行為引來強烈批評。

該影片在社群瘋傳引發熱議，許多網友表示：「那名男子被拉走前花太久時間了，萬一發生什麼事就危險了，應該加強保全！」更多人表示「了解日本文化的人都知道，隨意拍攝或插隊自拍是非常失禮的」、「身為球迷，應該尊重大谷的隱私與家庭。」

該起「粉絲越界行為」事件再次引發外界對名人隱私的討論，不少媒體也呼籲道奇隊應加強現場維安，確保球員們的安全。

