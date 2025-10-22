潘迎紫金鐘《浴火鳳凰》驚豔全場 「幻波公子」日本返台計畫曝光

潘迎紫（左2）在金鐘60與《浴火鳳凰》的神獸嗶啵、《靈山神箭》的靈芝草人一同亮相。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕76歲「一代女王」潘迎紫在金鐘60驚豔全場，她身穿一襲白色洋裝，與《浴火鳳凰》的神獸嗶啵、《靈山神箭》的靈芝草人一同亮相，掀起滿滿回憶殺。這幕讓昔日在《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」的李承泰難掩激動，罕見現身社群，提到下月將回台灣與大家見面。

李承泰曾在《浴火鳳凰》飾演「幻波公子」為觀眾熟知。（翻攝自Threads）

李承泰今（22日）在社群發文：「這一次因為金鐘60，浴火鳳凰再度受到觀眾的矚目，莫急莫荒莫害怕，這句經典名言又在台灣各地激起回響，小弟也拖（托）大家的福氣，最近有幾個電視台的採訪邀約，為了方便媒體採訪的時間，我會安排在11月回台灣，到時候我們再在各個網路或節目上見面喔！」

請繼續往下閱讀...

久未露面的李承泰透露，27年前移居日本名古屋，因緣際會投入餐飲業，開設台灣鹹酥雞與珍珠奶茶專門店，目前在當地已拓展至3家分店，他熱情地說：「大家如果有來名古屋玩的話，歡迎到店裡來走走。」從他貼出的近照可見，儘管頭髮已有些灰白，但笑容燦爛、神采奕奕，狀態仍相當良好。

在 Threads 查看

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法