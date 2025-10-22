青龍獎入圍名單》玄彬孫藝真鬥法爭影帝后！《徵人啟弒》橫掃12項最風光

玄彬（左）、孫藝真夫妻分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》入圍本屆青龍獎影帝后。（翻攝自Naver，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國第46屆青龍獎昨（21）公布入圍，最大亮點在於玄彬、孫藝真夫妻檔雙入圍影帝后獎項，其中影后競爭者還有宋慧喬、潤娥等人氣韓星，競爭非常激烈；名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》最風光，共入圍12項大獎，笑傲群雄。

值得一提的是，「玄孫」夫妻結婚生子後，事業運越來越旺，其中玄彬以《哈爾濱》獨立鬥士一角入圍最佳男主角，孫藝真則在《徵人啟弒》飾演李炳憲的妻子，展現強大存在感，粉絲期待玄孫能奪下影帝后，但韓國業界人士對兩人同時奪獎直言「機率並不高」。

爭奪最佳影片的除了《徵人啟弒》，還有《醜得要命》、喜劇片《我和我的殭屍女兒》、《哈爾濱》和《聖母殺手》，入圍的電影兼具藝術和人氣，且5部片都在台上映過，或正在上映中。

朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍今年威尼斯影展主競賽單元，國內外口碑叫好，入圍本屆青龍最佳影片、導演、男女主角等12項提名，是提名大贏家；朴正民主演《醜得要命》10項緊追，玄彬《哈爾濱》也有8項提名。

第46屆青龍獎頒獎典禮將於11月19日在汝矣島KBS大廳舉行，由KBS2TV現場直播。

「第46屆青龍電影獎」完整入圍名單：

【最佳電影】

徵人啟弒

醜得要命

我和我的殭屍女兒

聖母殺手

哈爾濱

【導演獎】

閔奎東 / 聖母殺手

朴贊郁 / 徵人啟弒

延尚昊 / 醜得要命

禹民鎬 / 哈爾濱

畢鑑盛 / 我和我的殭屍女兒

【新人導演獎】

金珉河 / 單細胞女孩與校園怪談

金秀珍 / 噪音殺機

金惠英 / 沒關係，我沒事！

朴俊浩 / 大都會愛的迫降

張炳基 / When This Summer is Over

【最佳男主角】

朴正民 / 醜得要命

薛景求 / 非普通家庭

李炳憲 / 徵人啟弒

曹政奭 / 我和我的殭屍女兒

玄彬 / 哈爾濱

【最佳女主角獎】

孫藝真 / 徵人啟弒

宋慧喬 / 黑祭司2：闇黑修女

李在仁 / 異能5：死了一個超人以後

李慧英 / 聖母殺手

潤娥 / 凌晨兩點的惡魔

【最佳男配角】

權海驍 / 醜得要命

金聖喆 / 聖母殺手

朴正民 / 哈爾濱

尹敬浩 / 我和我的殭屍女兒

李星民 / 徵人啟弒

【最佳女配角】

朴智賢 / 窺鏡

申鉉彬 / 醜得要命

廉惠蘭 / 徵人啟弒

李姃垠 / 我和我的殭屍女兒

全余贇 / 黑祭司2：闇黑修女

【新人男演員獎】

朴珍榮 / 異能5：死了一個超人以後

安普賢 / 凌晨兩點的惡魔

安孝燮 / 全知讀者視角

鄭星一 / 戰，亂

曹有鉉 / 大都會愛的迫降

【新人女演員獎】

金度延 / 單細胞女孩與校園怪談

金珉周 / 聽說

盧允瑞 / 聽說

李先彬 / 噪音殺機

洪藝智 / 非普通家族

【攝影照明獎】

徵人啟弒

醜得要命

戰，亂

哈爾濱

異能5：死了一個超人以後

【劇本獎】

終極對弈

徵人啟弒

醜得要命

戰，亂

異能5：死了一個超人以後

【音樂獎】

徵人啟弒

戰，亂

我和我的殭屍女兒

哈爾濱

異能5：死了一個超人以後

【美術獎】

終極對弈

徵人啟弒

醜得要命

戰，亂

哈爾濱

【剪輯獎】

終極對弈

徵人啟弒

醜得要命

哈爾濱

異能5：死了一個超人以後

【技術獎】

噪音殺機 / 音效

徵人啟弒 / 服裝

醜得要命 / 化妝

全知讀者視角 / VFX

聖母殺手 / 武術

