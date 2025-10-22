福山雅治開唱、演戲全包辦 「話嘮男神」狂講3分多鐘：我愛台灣

福山雅治聽聞電影將在台上映，特別錄製影片問候台灣觀眾。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕福山雅治主演新片《迷宮裡的魔術師》改編暢銷作家東野圭吾的同名小說，他在聽聞本片將在台上映，特別錄製影片向台灣觀眾打招呼，甚至情不自禁地說了3分多鐘，話匣子大開！

福山雅治先是一一細數過去來台灣開唱與拍攝廣告的珍貴回憶：「在演唱時獲得如此熱烈的回應，讓我非常開心，我至今仍鮮明地記得當時的畫面。」還用英文感動呼喊：「我愛台灣！」並在最後親自秀上一段魔術把戲，誠意十足。

請繼續往下閱讀...

曾與福山雅治多次合作的東野圭吾，透露因聽聞福山想挑戰不同於以往的「黑暗英雄」，成為他動筆寫下本作的契機。這次福山飾演的主角「神尾武史」是絕對不走正道、為解謎不擇手段的魔術師，而東野圭吾自認這是自己至今寫過「最帥氣」的角色：「雖然至今創作過無數角色，但他在我心目中是最帥氣的存在；所謂帥氣不僅是華麗耀眼，而是無論什麼樣子都散發魅力，這點非常重要。」

福山雅治在《迷宮裡的魔術師》詮釋黑暗英雄，展現不同形象的演出。（采昌提供）

東野圭吾在觀賞本片過後，滿意大讚：「比原作更加華麗精緻！身為原著作者的我非常開心，因為我自己看電影時，經常會沒耐心地看手錶，但這次卻完全沒有這種感覺，感覺時間一下子就過了。」甚至在觀影後，立刻傳訊息給福山雅治，直喊：「很好看，很精彩，福山先生你太帥了！」

福山雅治這回不只擔綱主演，更親自為本片創作主題曲《幻界》，他分享：「我在創作時，想像武史（角色名）過去在拉斯維加斯舞台上表演時的登場感。他離開日本，站在異國舞台上喊出『It’s Show Time（好戲登場）』的那份高昂情緒。作為武史登場的前奏，應該是怎樣的聲音？是怎樣的歌曲？我在拍攝期間一直在思考這件事。」

福山雅治更自曝《幻界》是向經典名曲致敬的作品，「製作這首歌時，裡面埋進許多名曲的片段，將它們分解後重新拼裝。某種程度上，也像是一種魔術的展現吧！」《迷宮裡的魔術師》23日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法