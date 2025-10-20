蔡裴琳賣雞蛋糕被找碴 擺攤喊卡又復出

蔡裴琳淡出演藝圈擺攤賣雞蛋糕，開啟斜槓人生。（翻攝自蔡裴琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕15歲以女團Kiss出道的女星蔡裴琳，年少成名後風波不斷，連環爭議重創形象，後來洗心革面演出《甘味人生》、《春風愛河邊》等戲劇找回演戲熱情，近來淡出演藝圈擺攤賣雞蛋糕，開啟斜槓人生。

不料蔡裴琳開啟斜槓人生，有媒體以她過往風波「2007年因吸食大麻被捕，勒戒結束後4年又酒駕肇事，形象大受打擊」為題報導，對此，她霸氣反擊說：「姊不吸毒很久了，20年了可以放過我嗎？新聞一直講20年前吸毒吸毒吸毒，是沒有新聞寫了嗎？你們工作那麼好混的嗎？20年了！謝謝你們欸！」

請繼續往下閱讀...

而蔡裴琳日前突宣布暫時不公開擺攤行程，表示部分前來的民眾並非單純想支持，而是為了與她拍照或聊天，「但聊天的內容常讓我在現場哭笑不得，講話也很不得體，確實被影響到，每個人都有底線，藝人也是人。」

儘管如此，蔡裴琳後來又改口，表示大多數前來的民眾其實都很真誠，認為從開始擺攤，每天都希望能讓大家看到自己的進步，所以決定再次公開行程，「我不想被某一些人打敗，所以我打算公開行程，然後拍照聊天。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法