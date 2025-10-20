《鏈鋸人》日本風光5連霸飆破65億日圓！全台票房破1.6億 本週推新版本

〔記者許世穎／綜合報導〕由藤本樹創作的黑暗奇幻少年漫畫《鏈鋸人》以《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》首度登上大銀幕，上週末（10月17至19日）持續攻佔日本週末票房冠軍！目前連續5週奪冠，票房已突破65億日圓（約台幣13億元）。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》蟬聯日本5週票房冠軍。（索尼影業提供）

該片全台票房已突破台幣1.6億，目前已榮登台灣2025年動畫電影賣座前3名，同時也是年度票房第8名。電影在北美以外的國際市場（包含日本）已累積6830萬美金（約台幣20.93億元），本週末將正式登陸北美及歐洲各國戲院陸續上映，勢將再度引爆新一波「鏈鋸人熱潮」。

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》第5週特典為加印的蕾潔「綻放誘惑款」海報。（索尼影業提供）

《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》全台持續上映中，本週五（24日）更將推出魔王級、結合「ScreenX」及「4DX」兩套電影系統的「Ultra 4DX」升級版本，就在目前試營運中的台北大巨蛋秀泰影城。

此外，發行該片的索尼影業也已公布第5週特典，就是粉絲敲碗加印的蕾潔「綻放誘惑款」原文A3特殊工藝海報，全台數量5萬張，每人限兌2份，數量有限，贈完為止，詳情請洽索尼影業粉絲專頁及各大影城。

