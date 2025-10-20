自由電子報
娛樂 電影

快閃西門町吃鍋貼！日「攀岩之神」對談李紫嫣激勵全場

〔記者鍾志均／台北報導〕日本勵志紀錄片《攀岳人生》前天在台北西門町舉辦特映，「男主角」視障攀岩家小林幸一郎、指導員鈴木直驚喜出席，並與熱映中的台片《突破：三千米的泳氣》女主角李紫嫣相見歡。

台灣新生代女星李紫嫣（右）與小林幸一郎對談《攀岳人生》。（海鵬提供）台灣新生代女星李紫嫣（右）與小林幸一郎對談《攀岳人生》。（海鵬提供）

小林幸一郎是征服漁夫塔的「上山」高手，李紫嫣則在電影中「泳渡日月潭」，堪稱「下海」好手，兩人話匣子一開聊個沒完，小林並分享身為視障者，在看不見的世界裡，面對極限運動與人生挑戰的經驗與心境，讓李紫嫣聽了十分感動。

此次是小林幸一郎第4次來台參加攀岩活動，是他繼赴加拿大宣傳電影後，出席亞洲宣傳活動的第一站。有趣的是，身穿片中攀岩服裝的小林昨天快閃西門町，第一餐就奔向觀光客最愛的「八方雲集」大啖鍋貼與水餃，直呼「好吃極了！」

《攀岳人生》特映場上，觀眾提問非常熱烈。（海鵬提供）《攀岳人生》特映場上，觀眾提問非常熱烈。（海鵬提供）

小林幸一郎自16歲便愛上自由攀岩，卻在28歲時因罹患罕見眼疾（視網膜色素變性症）而失明至今，令人感動的是，他從不以失明為憾，反將「看不見的牆也能跨越」作為人生理念，積極展開身礙者攀岩推廣，並在大阪、橫濱等地開設攀岩館教學。

小林幸一郎更在好友兼視導員鈴木直也的協助下，於2014至2019年間，完成身障攀岩錦標賽男子B1級全盲組四連霸冠軍，被身障攀岩界奉為「攀岩之神」。

台灣新生代女星、李㼈的女兒李紫嫣昨與小林幸一郎對談，李紫嫣最近在《突破：三千米的泳氣》飾演橫渡日月潭的視障泳者，原本就擅游泳的她，為演出該角色進行長達半年多的視障泳訓，讓小林幸一郎聽了十分佩服。

小林幸一郎表示自己並沒有了不起，他其實非常享受攀岩挑戰。（海鵬提供）小林幸一郎表示自己並沒有了不起，他其實非常享受攀岩挑戰。（海鵬提供）

小林謙虛表示，自己並沒有了不起，其實非常享受攀岩挑戰，從不畏懼登高。但不同於攀岩能摸到岩壁的安全感，小林認為下水游泳時「摸不到東西」，更需要「泳氣」才能克服黑暗恐懼感。

當聽到《突破：三千米的泳氣》很快將製作「口述影像版」，讓他十分高興。他佩服並感謝李紫嫣演出該角色，能增進觀眾對視障者的了解。

「攀岩之神」小林幸一郎今（19）將於新店裕隆城7樓原岩攀岩館出席「Monkey Magic x Formosa Monkey」視障攀岩推廣活動，希望讓視障朋友們有機會接觸攀岩，「看不見的牆，也能夠翻越！」，進而對攀岩產生興趣。

《攀岳人生》將於11月28日在台上映。

