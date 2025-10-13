自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧金鐘「犯大忌」害眾人陪葬 3年後重返戰場「只敢帶這1物」壓陣

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧以MyVideo影集《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘60戲劇節目男主角獎，這是他第4度叩關金鐘。先前他曾帶梅子分送給其他入圍者，結果吃到的人全都落馬，這回他記取教訓，直喊：「當然，絕對不帶了！」他希望老婆「阿梅」到現場觀禮，笑稱要破除「梅」的魔咒。

楊祐寧入圍金鐘60戲劇節目男主角獎。（記者胡舜翔攝）楊祐寧入圍金鐘60戲劇節目男主角獎。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧3年前雙料入圍金鐘57戲劇節目男主角獎、迷你劇集（電視電影）男主角獎，當時在廣告空檔拿了化妝師給的一包梅子，他把梅子分給坐在前後排的入圍者們，結果大家都沒得獎。事後被笑說是因為吃了「梅子」，諧音「沒」，讓他自嘲：「我們現在只能望梅止渴了。」隔了3年再戰金鐘，被提醒不要再帶梅子，他當場笑喊：「不帶了，所有工作人員也都不能帶，這次進去只帶一顆粽子，不分給別人！」還搞笑說要把粽子「當項鍊戴進去」，象徵好兆頭。被虧「很有得失心」，他打趣回：「這麼快就表現出來了喔！」

楊祐寧（前排右）3年前在金鐘典禮將梅子分享給坐在周圍的入圍者，結果全員「望梅止渴」。（翻攝自臉書）楊祐寧（前排右）3年前在金鐘典禮將梅子分享給坐在周圍的入圍者，結果全員「望梅止渴」。（翻攝自臉書）

楊祐寧受訪時被問到心情，他露出招牌笑容：「我非常開心！」製作人黃郁茹在一旁表示：「真的很高興，我覺得我們被低估了，謝謝評審看到我們。」楊祐寧也補充：「可能一開始呼聲上覺得我們這部戲被低估了，但後來看到名單就覺得，謝謝評審的青睞，有看到我們的用心。」

《今夜一起為愛鼓掌》的兩位女主角「ELLA」陳嘉樺與楊謹華未憑該劇入圍，楊謹華則以《影后》6度角逐戲劇節目女主角獎。楊祐寧為劇中飾演老婆的ELLA抱不平：「這對我來說真的被低估了！她跟以前完全不一樣，前期壓力非常大，也會說『我要跟兩位演，壓力很大。』但她在現場梳化時唱歌唱得很好聽，我跟謹華都說『在妳旁邊我們壓力也很大。』」

楊祐寧（右）、曾沛慈在《太太太厲害》飾演恩愛夫妻檔。（鹿路電影提供）楊祐寧（右）、曾沛慈在《太太太厲害》飾演恩愛夫妻檔。（鹿路電影提供）

雖然ELLA未能如願入圍，但製作人黃郁茹透露ELLA非常大氣」：「第一時間我其實有點失落，因為原本預期三位演員都會入圍。我本來還在想要怎麼安慰她們，結果ELLA主動私訊我，她開玩笑說：『有這麼多前輩，我如果也入圍，這不是對前輩很不好意思嗎？』我覺得她真的是個非常大氣的人。」

楊祐寧（右）、「Ella」陳嘉樺在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性生活不協調的夫妻。（台灣大哥大My Video提供）楊祐寧（右）、「Ella」陳嘉樺在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性生活不協調的夫妻。（台灣大哥大My Video提供）

楊祐寧參與演出的另一部影集《太太太厲害》，在演員部分只有飾演老婆的曾沛慈入圍戲劇節目女主角獎，身為「老公」的他，第一時間得知喜訊時，不忘傳訊恭喜，「真的很開心，她自己也超開心的，我們有互傳訊息，因為我們有一個《太太太厲害》的群組」，他不忘為自己抱屈：「我在戲裡很辛苦耶！那些賣魚的台詞都是我自己寫的，這樣也應該入圍吧！」

楊祐寧同公司的好友楊謹華以《影后》入圍戲劇節目女主角獎，與《太太太厲害》的「老婆」曾沛慈正面對決，被問希望誰得獎，楊祐寧抱持著看熱鬧的心態，笑說：「我覺得都好，那一天我就在旁邊，開心可以看她們這樣廝殺，不是很好玩嗎？」

